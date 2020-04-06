Трусова — о взрослении, Емельяненко — о трусости Хабиба, футболисты АПЛ — о зарплатах
20:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 6 апреля.
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«Считаю себя взрослой». Александра Трусова — о новых программах, планах после карьеры и самоизоляции
Большое интервью с 15-летней королевой четверных прыжков.
Новое интервью с легендой российских ММА.
Даже самую богатую лигу мира подкосил коронавирус. Зреет война?
В семье главного тренера «Манчестер Сити» произошла трагедия
Егор Титов: «Федун делает для «Спартака» очень много. Аплодирую футболистам, согласившимся на снижение зарплат«
Эксклюзивное интервью одного из лучших футболистов в истории красно-белых
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Ну какой Хабиб трус?
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