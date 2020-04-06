Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Трусова — о взрослении, Емельяненко — о трусости Хабиба, футболисты АПЛ — о зарплатах

20:45
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 6 апреля.

?

«Считаю себя взрослой». Александра Трусова — о новых программах, планах после карьеры и самоизоляции

Большое интервью с 15-летней королевой четверных прыжков.

«Ну какой Хабиб трус?» Александр Емельяненко — про Шлеменко, Смолякова и Нурмагомедова

Новое интервью с легендой российских ММА.

В Англии полыхает: из-за денег игроки конфликтуют и с клубами, и с минздравом

Даже самую богатую лигу мира подкосил коронавирус. Зреет война?

Футбольный мир скорбит вместе с Гвардьолой. Его мама умерла от коронавируса

В семье главного тренера «Манчестер Сити» произошла трагедия

Егор Титов: «Федун делает для «Спартака» очень много. Аплодирую футболистам, согласившимся на снижение зарплат«

Эксклюзивное интервью одного из лучших футболистов в истории красно-белых

ЦИФРА ДНЯ
50
процентов
«Зенит» согласовал понижение зарплат футболистов в апреле и мае
ЦИТАТА
Ну какой Хабиб трус?
Александр Емельяненко
легенда российских ММА

Кикнадзе не может договориться с футболистами «Локо» о снижении зарплат. Это месть игроков?

читать >

Самоубийство врача «Реймса». Причина — коронавирус

читать >

Дана Уайт поставил точку: бой Хабиба с Фергюсоном отменен

читать >

В сборной России не будет допингеров. Даже бывших

читать >

Неделя лучших спортивных фильмов! Каждый день — по шедевру

читать >

«5 тысяч умерло от эпидемии, а 10 тысяч — от страха». Чемпионат Белоруссии продолжается

читать >

«Спортинг», «Арсенал», «Реал». Пять самых крутых матчей ЦСКА в Европе в ХХI веке

читать >

«Трое остановили во дворе, спросили паспорт, куда и зачем иду». Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов — о проверке во время карантина

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир