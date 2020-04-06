«Спортинг», «Арсенал», «Реал». Пять самых крутых матчей ЦСКА в Европе в ХХI веке

«Трое остановили во дворе, спросили паспорт, куда и зачем иду». Легенда «Спартака» Юрий Гаврилов — о проверке во время карантина