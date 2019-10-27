«Спартак» разгромил «Локо», «Зенит» в отрыве, инопланетная Трусова

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 27 октября.

ДЕНЬ ДЕРБИ. Первая победа Тедеско

В воскресенье в одно время в Москве прошли два принципиальных матча.

«Локомотив» разгромно уступил «Спартаку» — 0:3. У Тедеско — первая победа в РПЛ и третья над Семиным, у Ларссона — дубль, у Бакаева — три передачи.

ЦСКА проиграл «Динамо» — 0:1. Влашич с 11-метрого в первом тайме пробил мимо, Нжи во втором набежал и забил, это первая победа бело-голубых за два месяца.

Трансляция игры «Локомотив» — «Спартак» на «Матч ТВ» началась с 12-й минуты после баскетбола и двух блоков рекламы.

ЗЕНИТ. Супергол Жиркова и Дзюба лучше Соболева

Чемпион России победил «Крылья Советов» в Самаре — 2:0. Юрий Жирков отметился крутым мячом, Артем Дзюба начал игру в запасе, но все равно забил. «Зенит» теперь опережает «Локо» с «Ростовом» на три очка, а «Краснодар» в случае победы над «Оренбургом» будет уступать ему два.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Саша — космос!

Александра Трусова упала, но выиграла с тремя выполненными четверными прыжками и двумя мировыми рекордами. Евгения Медведева вернулась, но поздно. Сумасшедшая произвольная программа на этапе «Гран-при» в Канаде.

«Все ее соперники находятся на планете Земля, а ее ледовый дворец — на какой-то другой планете», — говорит Илья Авербух. И с его экспертным мнением многие согласны.

ИСПОВЕДЬ. 10 лет назад Кокляев насмерть сбил человека

Знаменитый силач рассказал «СЭ» о нашумевшем инциденте в Челябинске. «Я навсегда перестал себя любить», — говорит он.

ГОЛЛАНДИЯ. У Слуцкого началась черная полоса?

«Витесс» в субботу поздно вечером проиграл дома «АДО Ден Хаг» — и это сенсация. «Орлы» уступили предпоследней команде чемпионата Голландии после двух голов в начале матча. И это не единственная неприятность для их российского тренера.

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