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«Царь родился». Даниил Медведев — на обложке L'Equipe

07:45
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Россиянин Даниил Медведев попал на обложку авторитетного французского журнала L'Equipe. Надпись на обложке гласит: «Даниил Медведев. Царь родился». В данный момент четвертая ракетка мира готовится к представительному турниру в Париже. В первом раунде он сыграет или с аргентинцем Гвидо Пельей, или с теннисистом, который пройдет в основную сетку через квалификацию.

В текущем сезоне Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае, а также дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

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