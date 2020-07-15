«Спартак» победил, «Локомотив» фаворит в борьбе за серебро, российские легкоатлеты могут стать белорусами
15 июля 2020, 22:00
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 15 июля.
«Мяч в ворота «Ахмата», на этот раз точно, забил...» ВАР безжалостен, но «Спартак» был сильнее
Красно-белые наконец-то одержали победу. Но отмененные пенальти и гол — это уже примета.
«Краснодар» снова отстает.
Окончательная дисквалификация ВФЛА может положить начало массовому исходу россиян в белорусскую сборную.
Владелец красно-белых — о судействе и продаже клуба за рубль.
Главное в игре в Екатеринбурге.
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Предлагаю запустить хэштег #CудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами
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