«Спартак» победил, «Локомотив» фаворит в борьбе за серебро, российские легкоатлеты могут стать белорусами

Красно-белые наконец-то одержали победу. Но отмененные пенальти и гол — это уже примета.

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60 миллионов рублей годовая зарплата экс-звезды «Барыса» Найджела Доуса в «Ак Барсе»

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