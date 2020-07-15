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«Спартак» победил, «Локомотив» фаворит в борьбе за серебро, российские легкоатлеты могут стать белорусами

15 июля 2020, 22:00
Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 15 июля.

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владелец «Спартака»

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