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«Спартак» обыграл «Легию» и вышел в 1/8 Лиги Европы, «Локо» вылетел из еврокубков. Главное за день

03:45
Руй Витория. Фото Reuters
Руй Витория. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 9 декабря.

Блистательный Селихов вытащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы! Голкипер сотворил чудо в Варшаве

Однозначно лучший игрок команды этой осенью.

«Верил, что справедливость восторжествует, и мы не упустим победу». Руй Витория о европейском триумфе «Спартака», Селихове и своем будущем

Важные слова португальца после игры в Варшаве.

«Сразу сказал Селихову, что он возьмет пенальти». Капитан «Спартака» о победе над «Легией», уверенности во вратаре и будущем Руя Витории

Интервью Георгия Джикии.

«Локомотив» — наш худший клуб в Европе. Без шансов влетел «Марселю» и не попал даже в Лигу конференций

Кошмар продолжается.

Стали известны все возможные соперники «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы

В 1/16 финала команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, встречаются с клубами, спустившимися из Лиги чемпионов.

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