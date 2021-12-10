«Спартак» обыграл «Легию» и вышел в 1/8 Лиги Европы, «Локо» вылетел из еврокубков. Главное за день
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Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 9 декабря.
Блистательный Селихов вытащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы! Голкипер сотворил чудо в Варшаве
Однозначно лучший игрок команды этой осенью.
«Верил, что справедливость восторжествует, и мы не упустим победу». Руй Витория о европейском триумфе «Спартака», Селихове и своем будущем
Важные слова португальца после игры в Варшаве.
«Сразу сказал Селихову, что он возьмет пенальти». Капитан «Спартака» о победе над «Легией», уверенности во вратаре и будущем Руя Витории
Интервью Георгия Джикии.
«Локомотив» — наш худший клуб в Европе. Без шансов влетел «Марселю» и не попал даже в Лигу конференций
Кошмар продолжается.
В 1/16 финала команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, встречаются с клубами, спустившимися из Лиги чемпионов.
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