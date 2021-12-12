Медали в биатлоне и лыжах, дубль Заболотного, инсайды по «Спартаку». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 11 декабря.
Первая медаль сезона от девушек! Неожиданный подиум в эстафете спасает карьеру Шашилова?
На огонь критики наши девушки ответили долгожданным призовым местом в Хохфильцене.
Сергей возвращается по-настоящему. Он второй в спринте, быстрее только Клебо.
ЦСКА справился с «Арсеналом» в минус 11 градусов.
В Италии уверены, что сделка закрыта. Собрали все подробности.
«СЭ» — о будущем «Рубина» после очередного провала.
Время доказывать для «Зенита». Время побеждать для «Динамо». Колонка Ильи Казаковачитать >
Тедеско начал в «Лейпциге» с крупной победы, Роналду принес «МЮ» вторую победу при Рангнике, чудо-гол Ибрагимовича спас «Милан»читать >
Лучший нападающий Англии проваливает сезон. Его игра — настоящая катастрофачитать >
«Они вычли фунт из моей зарплаты за бутылку сока». Златан выпустил новую книгу: жестко критикует «МЮ» и говорит, что был в шаге от перехода в «Наполи»читать >
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