Вечерний «СЭ»
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Медали в биатлоне и лыжах, дубль Заболотного, инсайды по «Спартаку». Главное за день

03:00
Сергей Устюгов. Фото Reuters
Сергей Устюгов. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 11 декабря.

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