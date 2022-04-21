«Спартак» обыграл ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России, «Алания» выбила «Зенит». Главное за день

Команда Паоло Ваноли прошла ЦСКА (1:0) в четвертьфинале кубкового турнира благодаря голу Зелимхана Бакаева с пенальти.

Лидер РПЛ покидает БЕТСИТИ Кубок России в эпичной концовке.

«Сгорели» «Енисею» — 1:3.

Невероятный второй матч серии подарил 10 голов и победу «Металлурга», который сравнял счет в серии.

Организаторы, похоже, ссылаются на безопасность игроков, но это выглядит очень лицемерно.