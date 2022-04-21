«Спартак» обыграл ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России, «Алания» выбила «Зенит». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 20 апреля.
ЦСКА — «Спартак»: победа красно-белых в дерби через два дня после столетия
Команда Паоло Ваноли прошла ЦСКА (1:0) в четвертьфинале кубкового турнира благодаря голу Зелимхана Бакаева с пенальти.
Лидер РПЛ покидает БЕТСИТИ Кубок России в эпичной концовке.
«Сгорели» «Енисею» — 1:3.
Невероятный второй матч серии подарил 10 голов и победу «Металлурга», который сравнял счет в серии.
Организаторы, похоже, ссылаются на безопасность игроков, но это выглядит очень лицемерно.
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