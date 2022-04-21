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Сегодня, 04:15

«Спартак» обыграл ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России, «Алания» выбила «Зенит». Главное за день

Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 20 апреля.

ЦСКА — «Спартак»: победа красно-белых в дерби через два дня после столетия

Команда Паоло Ваноли прошла ЦСКА (1:0) в четвертьфинале кубкового турнира благодаря голу Зелимхана Бакаева с пенальти.

Мощнейшая «Алания»! Спаслась на последней минуте и по пенальти выбила «Зенит»

Лидер РПЛ покидает БЕТСИТИ Кубок России в эпичной концовке.

«Мы превратились в группу игроков». Крушение «Рубина» продолжается — теперь казанцы вылетели из Кубка

«Сгорели» «Енисею» — 1:3.

Это финал Кубка Гагарина или гандбол? Голы «Магнитки» и ЦСКА отделяли секунды

Невероятный второй матч серии подарил 10 голов и победу «Металлурга», который сравнял счет в серии.

Россиян не пустят на Уимблдон. И с этим ничего нельзя сделать

Организаторы, похоже, ссылаются на безопасность игроков, но это выглядит очень лицемерно.

«Арсенал» и «Челси» выдали шоу, Тедеско прорвался в финал Кубка Германии, Бензема не забил два пенальти

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Точка опоры для тонувшего Ваноли — спасительная победа «Спартака» в кубковом дерби

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Ваноли снова заменил Бакаева, несмотря на гол и топ-игру. При Паоло он не провел ни одного полного матча

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«Потеря инициативы — часть обретения качества». Ваноли и Березуцкий — о дерби в четвертьфинале Кубка

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