«Ливерпуль» разгромил «МЮ», «Динамо» — в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 19 апреля.
«Ливерпуль» — на вершине АПЛ! Команда Клоппа во второй раз за сезон уничтожила «МЮ»
9:0 по сумме двух матчей — это больно.
Бело-голубые в драматичной борьбе стали первым кубковым полуфиналистом.
Обозреватель «СЭ» считает, что так и будет.
«Твоя боль — это наша боль». Роналду поддержали даже в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле», из России сообщения пришли от «Спартака» и «Локомотива»
Отклик на трагедию в семье Криштиану.
Невероятная статистика капитана «Вашингтона».
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