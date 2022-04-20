Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:15

«Ливерпуль» разгромил «МЮ», «Динамо» — в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Главное за день

Читать «СЭ» в
Мохамед Салах.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 19 апреля.

«Ливерпуль» — на вершине АПЛ! Команда Клоппа во второй раз за сезон уничтожила «МЮ»

9:0 по сумме двух матчей — это больно.

Балтийская волна едва не остановила «Динамо». Команда Шварца в двух шагах от трофея

Бело-голубые в драматичной борьбе стали первым кубковым полуфиналистом.

«Крылья» опережают «Спартак» на 7 очков. Самарцы — один из фаворитов следующего сезона?

Обозреватель «СЭ» считает, что так и будет.

«Твоя боль — это наша боль». Роналду поддержали даже в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле», из России сообщения пришли от «Спартака» и «Локомотива»

Отклик на трагедию в семье Криштиану.

Овечкин — лучший бомбардир века в НХЛ

Невероятная статистика капитана «Вашингтона».

Супердерби ЦСКА — «Спартак» в БЕТСИТИ Кубке России: кто из грандов останется в борьбе за единственный трофей сезона?

читать >

Россию уже отстранили от хоккейных турниров в следующем году? Решений не было, но формально это выглядит именно так

читать >

В КХЛ могут сократить число легионеров с пяти до трех. Зачем и есть ли в этом плюсы?

читать >

Карлсен блефует или правда решил не защищать титул? Как будет разыгрываться шахматная корона в случае отказа норвежца

читать >

Дерби ЦСКА — «Спартак»: главный нерв весны

читать >

«Зиеша рассматривали на позицию «десятки». Большое интервью шеф-скаута «Зенита»

читать >

«Тренер домогался меня, когда мне было 13 лет». Жалобы легенды велоспорта — это пиар или реальная боль?

читать >

«Было явное, наглое нарушение...» Российского бойца жестко засудили в UFC, он ждет внимания Даны Уайта

читать >
0
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА обыграл «Металлург», итоги тура РПЛ, юбилей «Спартака». Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости