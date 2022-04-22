Жеребьевка полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России, большое интервью Соболева. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 21 апреля.
«Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России, «Динамо» встретится с «Аланией»
В четверг, 21 апреля, прошла жеребьевка 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.
Форвард «Спартака» — об исключении «Спартака» из ЛЕ, третьем в сезоне дерби и столетии красно-белых.
У «красных дьяволов» в новом сезоне будет голландский тренер.
«СЭ» — об уходе акционера красно-белых из нефтяной компании.
Капитан «Вашингтона» в девятый раз в карьере выбил 50 голов за сезон в НХЛ.
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