Жеребьевка полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России, большое интервью Соболева. Главное за день

В четверг, 21 апреля, прошла жеребьевка 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Форвард «Спартака» — об исключении «Спартака» из ЛЕ, третьем в сезоне дерби и столетии красно-белых.

У «красных дьяволов» в новом сезоне будет голландский тренер.

«СЭ» — об уходе акционера красно-белых из нефтяной компании.

Капитан «Вашингтона» в девятый раз в карьере выбил 50 голов за сезон в НХЛ.