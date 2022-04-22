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Жеребьевка полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России, большое интервью Соболева. Главное за день

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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 21 апреля.

«Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России, «Динамо» встретится с «Аланией»

В четверг, 21 апреля, прошла жеребьевка 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы». Большое интервью Соболева

Форвард «Спартака» — об исключении «Спартака» из ЛЕ, третьем в сезоне дерби и столетии красно-белых.

Тен Хаг возглавит «МЮ» после Рангника. Это безумно интересно, но готов ли голландец к топ-клубу?

У «красных дьяволов» в новом сезоне будет голландский тренер.

Алекперов покинул «Лукойл». Что его связывает со «Спартаком»

«СЭ» — об уходе акционера красно-белых из нефтяной компании.

«Это удивительно. Снова». Овечкин повторил великий рекорд Гретцки и Босси

Капитан «Вашингтона» в девятый раз в карьере выбил 50 голов за сезон в НХЛ.

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Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы
Александр Соболев
нападающий «Спартака»

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