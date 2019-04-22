"Спартак" нашел игру? "Зенит" еще не чемпион? Что ждет "Динамо" с новым руководством?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 22 апреля.

ЭКСПЕРТИЗА ШАЛИМОВА. Игра "Спартака", "бомба" от Дзюбы, фантастика от Сафонова

Тур вышел достаточно зрелищным, чему способствовал ход нескольких матчей. Бывший капитан сборной России делает крутой анализ игры. Разве кто-то рассказывает о тонкостях игры круче Шалимова? Вопрос риторический.

ЗОЛОТО. Матчбол Семака. Рабинер – о космосе в Краснодаре, битве за серебро и Кононове

Три года "Зенит" не только не становился чемпионом России, но и пролетал мимо Лиги чемпионов – что совсем уж неприлично для клуба с безоговорочно крупнейшим бюджетом в РПЛ и амбициями (не раз публично продекларированными) полуфиналиста ЛЧ. Теперь все изменится?

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Медведев: "Команда понимает, что праздновать чемпионство пока рано"

Президент "Зенита" Александр Медведев в интервью "СЭ" подвел итоги сумасшедшей игры с "Краснодаром". И отказался говорить о чемпионстве. Неужели есть сомнения?

НОВЫЙ МОНСТР? "Авангард" готов взрывать трансферные бомбы. Говорили даже про Ковальчука

Главный итог сезона для "Авангарда" очевиден – клуб вылез из турнирной трясины и гонится за ЦСКА и СКА. Даже с армейскими фаворитами теперь можно начинать разговаривать на равных. Сухое поражение в финальной серии Кубка Гагарина стало огромным разочарованием. Но не все потеряно.

НАКОНЕЦ-ТО! В "Динамо" сменилось руководство. Валерий Шанцев покинул пост, главный тренер Крикунов остался

Совет директоров хоккейного "Динамо" утвердил перевод клуба на другое юридическое лицо. За новым руководством стоит структура Аркадия Ротенберга. Что теперь ждет клуб?

ИТОГИ. От краха "Тампы" – к сборной России. Злость от неудачи поможет Кучерову и Василевскому на ЧМ?

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер разбирает причины главной сенсации Кубка Стэнли и анонсирует приезд российских игроков "Тампы" на чемпионат мира в Словакию.

БИТВА. "ПСЖ" уничтожил "Монако". Но во Франции хвалят Головина

Трудно назвать эту встречу хорошей для "Монако". Единственным светлым пятном в команде Леонарду Жардима был Александр Головин. За 90 минут он забил гол, пять раз пробил по воротам Ареола, отдал 33 передачи (85% дошли до адресата) и получил от портала WhoScored оценку 7,52. Это меньше, чем у некоторых игроков "ПСЖ", зато точно самый высокий рейтинг среди футболистов "Монако".

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