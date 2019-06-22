"Спартак" громит "Сочи" в первом матче без Глушакова, Гусева уже хотят обменять из "Вегаса"

ПОБЕДА ДНЯ. "Спартак" разгромил "Сочи", Адриану оформил дубль
В первом контрольном матче предсезонного сбора красно-белые обыграли новичка премьер-лиги со счетом 7:1.
АНАЛИТИКА. "Спартак" опять подозрительно хорош. Только нужен плеймейкер
В своем первом матче в рамках подготовки к новому сезону "Спартак" разгромил "Сочи" (7:1).
ГЕРОЙ. Полгода назад он не сыграл ни матча в НХЛ, а сейчас – герой Кубка Стэнли. Интервью Джордана Биннингтона
Голкипер-герой "Сент-Луиса" дал интервью спецкору "СЭ".
НАШИ. Гусев не сыграл за "Вегас" ни матча, а его уже хотят обменять. Почему?
Разбираемся в ситуации с российским форвардом.
ИНТРИГА. "Барселона", "Реал", "ПСЖ"? Где продолжит карьеру Неймар
Бразилец может начать новый сезон в "Барселоне", хотя варианты с "Реалом" и еще одним годом в "ПСЖ" до сих пор не исключены.
БОРЬБА. Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить благодаря терапии
Немецкие врачи не смогли полностью излечить знаменитого боксера
КУБОК АМЕРИКИ. Сборная оживила Алексиса Санчеса. Чили – в четвертьфинале Кубка Америки
Действующие обладатели Кубка Америки стали вторым после Колумбии участником плей-офф, переиграв Эквадор (2:1).
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