"Спартак" громит "Сочи" в первом матче без Глушакова, Гусева уже хотят обменять из "Вегаса"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 22 июня.

ПОБЕДА ДНЯ. "Спартак" разгромил "Сочи", Адриану оформил дубль

В первом контрольном матче предсезонного сбора красно-белые обыграли новичка премьер-лиги со счетом 7:1.

АНАЛИТИКА. "Спартак" опять подозрительно хорош. Только нужен плеймейкер

В своем первом матче в рамках подготовки к новому сезону "Спартак" разгромил "Сочи" (7:1).

ГЕРОЙ. Полгода назад он не сыграл ни матча в НХЛ, а сейчас – герой Кубка Стэнли. Интервью Джордана Биннингтона

Голкипер-герой "Сент-Луиса" дал интервью спецкору "СЭ".

НАШИ. Гусев не сыграл за "Вегас" ни матча, а его уже хотят обменять. Почему?

Разбираемся в ситуации с российским форвардом.

ИНТРИГА. "Барселона", "Реал", "ПСЖ"? Где продолжит карьеру Неймар

Бразилец может начать новый сезон в "Барселоне", хотя варианты с "Реалом" и еще одним годом в "ПСЖ" до сих пор не исключены.

БОРЬБА. Валуев напомнил о страшном недуге. Он продолжает жить благодаря терапии

Немецкие врачи не смогли полностью излечить знаменитого боксера

КУБОК АМЕРИКИ. Сборная оживила Алексиса Санчеса. Чили – в четвертьфинале Кубка Америки

Действующие обладатели Кубка Америки стали вторым после Колумбии участником плей-офф, переиграв Эквадор (2:1).

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