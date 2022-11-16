Слуцкий покинул «Рубин», Дзюба — об уходе из «Аданы Демирспор». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 15 ноября.
Слуцкий все-таки покинул «Рубин». Лидеры команды уговаривали его остаться, сам тренер хотел уйти еще раньше
Как развивались события в Казани после вылета в ФНЛ.
Дзюба об уходе из «Аданы Демирспор»: «Мне не 18 лет и сидеть смотреть матчи не совсем правильно. У меня большие амбиции»
Российский нападающий Артем Дзюба записал видеообращение, в котором поблагодарил свой бывший клуб «Адана Демирспор»
Кажется, больше мы Криштиану в футболке «Юнайтед» не увидим.
Наши звезды не молодеют.
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