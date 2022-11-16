Как развивались события в Казани после вылета в ФНЛ.

Российский нападающий Артем Дзюба записал видеообращение, в котором поблагодарил свой бывший клуб «Адана Демирспор»

Кажется, больше мы Криштиану в футболке «Юнайтед» не увидим.

Наши звезды не молодеют.

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