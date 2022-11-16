Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:30

Слуцкий покинул «Рубин», Дзюба — об уходе из «Аданы Демирспор». Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 15 ноября.

Слуцкий все-таки покинул «Рубин». Лидеры команды уговаривали его остаться, сам тренер хотел уйти еще раньше

Как развивались события в Казани после вылета в ФНЛ.

Дзюба об уходе из «Аданы Демирспор»: «Мне не 18 лет и сидеть смотреть матчи не совсем правильно. У меня большие амбиции»

Российский нападающий Артем Дзюба записал видеообращение, в котором поблагодарил свой бывший клуб «Адана Демирспор»

Роналду пошел на разрыв с «МЮ». Что дальше: «Челси», «Спортинг» или МЛС?

Кажется, больше мы Криштиану в футболке «Юнайтед» не увидим.

Без шансов? Овечкин и Малкин больше не выиграют супертурнир для России

Наши звезды не молодеют.

БЕТСИТИ разыграет 5 000 000 рублей среди действующих игроков

Для участия достаточно делать ставки от 100 рублей с коэффициентом от 1.50.

Бразилия с Неймаром или Аргентина с Месси? Кто станет чемпионом мира-2022

читать >

Почему ЦСКА в кризисе? Колонка Казакова

читать >

Худяков против Промеса. Виноват ли Сафонов? Акинфеев — лучший вратарь первой части сезона. Экспертиза Габулова

читать >

Слуцкому можно поставить памятник. Но есть нюанс — в работе тренера шесть лет провалов

читать >

«Смолов зимой уедет. Но не из «Динамо», а на Мальдивы». Гафин — о первой части сезона для бело-голубых и трансферах

читать >

«Исторический день, можно писать книгу». Тренер возобновил карьеру, впервые сыграл в КХЛ и поделился эмоциями

читать >

«Ты чего ждешь, когда задаешь такие вопросы Щербаковой?» Фигуристка «напихала» журналисту «СЭ»

читать >

Скандалы Роналду, магия Хвичи, рывок «Арсенала». Итоги половины сезона в Европе, часть 1

читать >
0
Читайте также
Роналду пошел на разрыв с «МЮ». Что дальше: «Челси», «Спортинг» или МЛС?
Бах снова выступил против политики в спорте. Приведут ли красивые слова к реальным действиям?
Медведев: РФ может изъять имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
В центре Стамбула прогремели взрывы и загорелись автомобили
Кадыров назвал неудачным положение Украины для выдвижения условий переговоров
Генерал США в отставке заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скандальное заявление Роналду, интервью с Карпиным, Рублев обыграл Медведева. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости