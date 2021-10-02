Реакция на победу «Спартака» в Италии и большое интервью Далалояна. Главное к утру

Неаполитанцы винят судью, СМИ хвалят Промеса и Мозеса.

Россия поднялась на девятое место по сумме пяти лет и на 30-е — в текущем сезоне.

Олимпийский чемпион-2020 — в «Разговоре по пятницам».

Интервью Владимира Аликина.

Большой разговор с журналистом, который теперь работает в футбольном клубе «Пафос».