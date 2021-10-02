Реакция на победу «Спартака» в Италии и большое интервью Далалояна. Главное к утру
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 1 октября.
«Спартак» вернул «Наполи» с небес на землю". Что думают в Италии о победе красно-белых
Неаполитанцы винят судью, СМИ хвалят Промеса и Мозеса.
Россия поднялась на девятое место по сумме пяти лет и на 30-е — в текущем сезоне.
Олимпийский чемпион-2020 — в «Разговоре по пятницам».
Интервью Владимира Аликина.
Большой разговор с журналистом, который теперь работает в футбольном клубе «Пафос».
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