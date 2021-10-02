Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Реакция на победу «Спартака» в Италии и большое интервью Далалояна. Главное к утру

02:45
Самюэль Жиго и Квинси Промес. Фото Reuters
Самюэль Жиго и Квинси Промес. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 1 октября.

«Спартак» вернул «Наполи» с небес на землю". Что думают в Италии о победе красно-белых

Неаполитанцы винят судью, СМИ хвалят Промеса и Мозеса.

Россия в рейтинге УЕФА: обогнала Шотландию, оторвалась от Украины

Россия поднялась на девятое место по сумме пяти лет и на 30-е — в текущем сезоне.

«После квалификации была истерика. На финал слез не осталось». Один из героев Олимпиады Далалоян — о золоте вопреки всему

Олимпийский чемпион-2020 — в «Разговоре по пятницам».

Наши биатлонисты готовы к новым скандалам. И в мужской, и в женской сборных — конфликты с тренерами

Интервью Владимира Аликина.

Интервью с Моссаковским: уход с «Матча», переезд на Кипр, Розанов, отказ от алкоголя и мяса

Большой разговор с журналистом, который теперь работает в футбольном клубе «Пафос».

Лучшие игроки в истории НХЛ: Гретцки — первый, Овечкин — в конце первой десятки, Малкин — за пределами топ-50

читать >

Акатьева выдала прокат, который не по зубам Валиевой. Под комментарии Медведевой

читать >

Назаров зажжет «Сочи». Но старых грехов ему не простят

читать >

В Италии уничтожили Спаллетти за встречу со «Спартаком». И подняли Виторию

читать >

«Восхищен Вернидубом! Но если Индзаги не идиот, то возьмет с «Шерифом» шесть очков». Взгляд из Киева

читать >

Большой хоккей — игра политиков. Финт со сменой тренера перед Олимпиадой — не первый в российской истории

читать >

«Это определенно чей-то заказ». Сборную России сняли самолета за день до старта ЧМ

читать >

Российские новички зажигают на предсезонке НХЛ! Кого ждать в основе «Лос-Анджелеса» и «Нэшвилла»?

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Не победив меня, Петр Ян не может называть наш дивизион своим». Очень сильный брат Хабиба — Умар Нурмагомедов
Трусова и Косторная выступают нон-стоп, а Валиеву берегут от нагрузок. Обе стратегии могут помешать отбору на Олимпиаду
Бросил родину ради мимолетного романа, но вернулся ради настоящей любви. История самого странного побега советского спортсмена
В Москве задержан боец, который ранее выходил драться с обидчиком Хабиба
ВАДА реабилитировало кремы от ожогов и аллергии. Теперь это больше не допинг
vs
0
Офсайд