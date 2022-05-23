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«Сити» — чемпион Англии, «Милан» — чемпион Италии, Дзюба покидает «Зенит». Главное за день

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Футболисты «Манчестер Сити» празднуют чемпионство.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 22 мая.

Бомбовый финиш АПЛ: «Сити» отыгрался с 0:2, Джеррард вновь подвел «Ливерпуль»

Одна из самых захватывающих чемпионских гонок в истории чемпионатов Англии завершена: Юрген Клопп закончил сезон в шаге от Пепа Гвардиолы.

«Милан» стал чемпионом спустя 11 лет. К титулу команду привели безумный Ибрагимович и наследник Криштиану

Красно-черные снова первые.

Артем Дзюба уходит из «Зенита»: все подробности

22 мая Артем Дзюба официально объявил об уходе из «Зенита».

«Спасибо всем засранцам за комплименты». Что означает прощальное видео Дзюбы в образе Дэдпула

Разобрали пасхалки и декодинг форварда «Зенита».

Катастрофа «Рубина», серебро «Сочи» и требование к РФС соблюдать регламент. Рабинер — о безумной концовке РПЛ

Мнение обозревателя «СЭ».

Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по оценкам «СЭ». В символической сборной — пять футболистов «Зенита»

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