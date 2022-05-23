«Сити» — чемпион Англии, «Милан» — чемпион Италии, Дзюба покидает «Зенит». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 22 мая.
Бомбовый финиш АПЛ: «Сити» отыгрался с 0:2, Джеррард вновь подвел «Ливерпуль»
Одна из самых захватывающих чемпионских гонок в истории чемпионатов Англии завершена: Юрген Клопп закончил сезон в шаге от Пепа Гвардиолы.
Красно-черные снова первые.
22 мая Артем Дзюба официально объявил об уходе из «Зенита».
Разобрали пасхалки и декодинг форварда «Зенита».
Мнение обозревателя «СЭ».
Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по оценкам «СЭ». В символической сборной — пять футболистов «Зенита»читать >
Чем Дзюба запомнился в «Зените»? Рекорд по голам, спор с Геничем и образ Дэдпулачитать >
«Пять лет жизни ушло, просили у доктора валидол...» Спасение «Торпедо», провал «Оренбурга»читать >
Гекдениз Карадениз о вылете «Рубина»: «Выгнать Слуцкого — самое простое. Пусть вытаскивает команду оттуда, где она оказалась!»читать >