«Рубин» вылетел в ФНЛ, «Сочи» взял серебро, Мбаппе остается в «ПСЖ». Главное за день

Все итоги.

Собкор «СЭ» — о провале казанского клуба и лично Слуцкого, который вылетел в ФНЛ впервые в истории.

Команда Владимира Федотова разгромила бело-голубых в Петровском парке — 5:1.

Один из главных талантов мирового футбола предпочел остаться в Париже.

Спустя семь лет черно-белые вернулись в премьер-лигу. Рассказываем, как это было.