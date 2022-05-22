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«Рубин» вылетел в ФНЛ, «Сочи» взял серебро, Мбаппе остается в «ПСЖ». Главное за день

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Леонид Слуцкий и Владимир Федотов.
Фото «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 21 мая.

Ядерный финиш РПЛ! Слуцкий вылетел в ФНЛ в драматичной концовке, «Сочи» забрал серебро у «Динамо»

Все итоги.

Позор «Рубина»: клуб вылетел в ФНЛ, а Слуцкий сбежал от вопросов журналистов

Собкор «СЭ» — о провале казанского клуба и лично Слуцкого, который вылетел в ФНЛ впервые в истории.

«Динамо» безропотно отдало серебро «Сочи». Болельщики со страхом ждут кубкового финала со «Спартаком»

Команда Владимира Федотова разгромила бело-голубых в Петровском парке — 5:1.

Мбаппе выбрал миллионы от «ПСЖ» и будет управлять клубом. «Реал» в бешенстве и считает, что его обманули

Один из главных талантов мирового футбола предпочел остаться в Париже.

«Торпедо» вернулось в РПЛ! Все решилось на 90-й минуте матча с «Кубанью»

Спустя семь лет черно-белые вернулись в премьер-лигу. Рассказываем, как это было.

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