«Рубин» вылетел в ФНЛ, «Сочи» взял серебро, Мбаппе остается в «ПСЖ». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 21 мая.
Ядерный финиш РПЛ! Слуцкий вылетел в ФНЛ в драматичной концовке, «Сочи» забрал серебро у «Динамо»
Все итоги.
Собкор «СЭ» — о провале казанского клуба и лично Слуцкого, который вылетел в ФНЛ впервые в истории.
«Динамо» безропотно отдало серебро «Сочи». Болельщики со страхом ждут кубкового финала со «Спартаком»
Команда Владимира Федотова разгромила бело-голубых в Петровском парке — 5:1.
Мбаппе выбрал миллионы от «ПСЖ» и будет управлять клубом. «Реал» в бешенстве и считает, что его обманули
Один из главных талантов мирового футбола предпочел остаться в Париже.
Спустя семь лет черно-белые вернулись в премьер-лигу. Рассказываем, как это было.
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