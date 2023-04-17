Рублев выиграл «Мастерс» в Монте-Карло, ничья «Ростова» и «Зенита». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 16 апреля.
Победа в войне нервов. Рублев в Монте-Карло выцарапал свой первый «мастерс» в карьере
Россиянин в финале против Хольгера Руне спасся из почти безнадежной ситуации.
Две сильнейшие команды лиги обошлись без голов.
Леонид Волотко — о прогрессе команды Галактионова.
Клуб из княжества дома обыграл «Лорьян» — 3:1.
Осечка в дерби может стоить «Арсеналу» титула, «Барселона» забуксовала после унижения в класико, «Марсель» оторвался от команды Головина
Главные события воскресенья в европейском футболе.
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