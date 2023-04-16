Победы «Спартака», ЦСКА и «Динамо», Рублев вышел в финал «Мастерса». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 15 апреля.
Матч-комедия в «Лужниках»: три пенальти, три удаления, победа «Спартака» над «Торпедо»
Красно-белые вели 2:0, но остались вдевятером и чуть все не испортили.
Красно-синие одержали важную победу в Екатеринбурге — 2:1.
Бело-голубые одержали волевую победу над командой Сергея Юрана — 3:1.
Андрей обыграл американца и теперь претендует на титул турнира в Монте-Карло.
Что Ивич сделал с «быками»?
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