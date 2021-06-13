Россия проиграла Бельгии, драма с Эриксеном, поражение Павлюченковой в финале
02:15
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 12 июня.
Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией
Сборная начала чемпионат Европы с крупного поражения в Санкт-Петербурге.
Драма с Эриксеном — главное событие Евро-2020. Она заставила забыть о политике и напомнила о человечности
Жаль, что сближают в последнее время только такие истории.
Тот момент, когда футбол не имеет значения.
В финале «Ролан Гаррос» было жарко, но все закончилось не в нашу пользу.
Разобрали игру футболистов нашей сборной в матче с Бельгией.
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