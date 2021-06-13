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Россия проиграла Бельгии, драма с Эриксеном, поражение Павлюченковой в финале

02:15
Ромелу Лукаку. Фото Reuters
Ромелу Лукаку. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 12 июня.

Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией

Сборная начала чемпионат Европы с крупного поражения в Санкт-Петербурге.

Драма с Эриксеном — главное событие Евро-2020. Она заставила забыть о политике и напомнила о человечности

Жаль, что сближают в последнее время только такие истории.

Жуткая трагедия в Копенгагене. Эриксена увезли в реанимацию, матч Дания — Финляндия прерван

Тот момент, когда футбол не имеет значения.

Павлюченкова проиграла главный матч в карьере. Не день России в Париже

В финале «Ролан Гаррос» было жарко, но все закончилось не в нашу пользу.

Семенов провалился, Шунин не выручил. Оценки России против Бельгии

Разобрали игру футболистов нашей сборной в матче с Бельгией.

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Игорь Дивеев
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