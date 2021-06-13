Россия проиграла Бельгии, драма с Эриксеном, поражение Павлюченковой в финале

Сборная начала чемпионат Европы с крупного поражения в Санкт-Петербурге.

Жаль, что сближают в последнее время только такие истории.

Тот момент, когда футбол не имеет значения.

В финале «Ролан Гаррос» было жарко, но все закончилось не в нашу пользу.

Разобрали игру футболистов нашей сборной в матче с Бельгией.