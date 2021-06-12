Италия разгромила Турцию в первом матче Евро, Джокович выбил Надаля с «Ролан Гаррос»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 11 июня.
Эта Италия и правда очень крутая. Банда Манчини — реальный фаворит Евро-2020
«Скуадра адзурра» просто втоптала Турцию в газон.
Этот турнир не мог начаться иначе.
Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Рафаэля Надаля (3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2) в 1/2 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Что сделают с российским Маккели, если он не назначит такой пенальти?
В субботу 12 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Бельгией в первом туре Евро-2020.
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