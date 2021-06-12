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Италия разгромила Турцию в первом матче Евро, Джокович выбил Надаля с «Ролан Гаррос»

01:00
Сборная Италии. Фото AFP
Сборная Италии. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 11 июня.

Эта Италия и правда очень крутая. Банда Манчини — реальный фаворит Евро-2020

«Скуадра адзурра» просто втоптала Турцию в газон.

Впервые в истории первый гол Евро — в свои ворота. Защитник «Ювентуса» забил за Италию

Этот турнир не мог начаться иначе.

Джокович обыграл Надаля и вышел в финал Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Рафаэля Надаля (3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2) в 1/2 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде.

В первой игре Евро-2020 едва не возник громкий скандал. Разбираем судейство голландца

Что сделают с российским Маккели, если он не назначит такой пенальти?

Бельгия — Россия: прогноз «СЭ» на первый матч команды Черчесова на Евро-2020

В субботу 12 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Бельгией в первом туре Евро-2020.

«Хотелось бы играть в футбол, а не бороться». Дзюба и Черчесов — о матче с Бельгией

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