Италия разгромила Турцию в первом матче Евро, Джокович выбил Надаля с «Ролан Гаррос»

«Скуадра адзурра» просто втоптала Турцию в газон.

Этот турнир не мог начаться иначе.

Сербский теннисист Новак Джокович победил испанца Рафаэля Надаля (3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2) в 1/2 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Что сделают с российским Маккели, если он не назначит такой пенальти?

В субботу 12 июня в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Бельгией в первом туре Евро-2020.