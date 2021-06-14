Яркий матч Голландии и Украины, мнения об игре России, камбэк Джоковича в финале
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 13 июня.
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Невероятный сюжет матча между Голландией и Украиной.
Ругали Шунина и российскую оборону: как Европа оценила поражение команды Черчесова.
Обозреватель «СЭ» — о легкой победе Бельгии над Россией.
Бывший голкипер сборной СССР раскритиковал главного тренера нашей национальной команды.
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