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Яркий матч Голландии и Украины, мнения об игре России, камбэк Джоковича в финале

01:45
Сборная Голландии празднует гол. Фото Reuters
Сборная Голландии празднует гол. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 13 июня.

Лучший матч Евро. Супергол Ярмоленко чуть не спас Украину в Амстердаме

Невероятный сюжет матча между Голландией и Украиной.

«Нам жаль Россию — грустную и безобидную сборную. Ее держали на ногах только навесы на Дзюбу». Реакция Европы на разгром от Бельгии

Ругали Шунина и российскую оборону: как Европа оценила поражение команды Черчесова.

А чего вы ждали? Того, что Семенов «съест» Лукаку? Итоги матча Россия — Бельгия

Обозреватель «СЭ» — о легкой победе Бельгии над Россией.

«Вопрос Черчесову: а где Гильерме? Шунин все время опаздывает, боится играть на выходах!» Кавазашвили — о старте России на Евро

Бывший голкипер сборной СССР раскритиковал главного тренера нашей национальной команды.

Джокович обыграл русского грека Циципаса в финале «Ролан Гаррос», уступая 0-2

Великий серб стал первым в Открытой эре, у кого по два титула каждого из турниров «Большого шлема».

ЦИТАТА
Мы нашли в себе силы изменить игру и пойти в атаку
Андрей Шевченко
главный тренер сборной Украины

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