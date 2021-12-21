Черчесов возглавил «Ференцварош», НХЛ может отказаться от Олимпиады. Главное за день
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 20 декабря.
Горячие фанаты, влиятельный президент и наследие Реброва. Что ждет Черчесова в «Ференцвароше»
Рассказываем о команде, которую возглавил бывший главный тренер сборной России.
Катастрофа для мирового хоккея. НХЛ уже скоро откажется от Олимпиады — и это добьет вид спорта навсегда
После такого хоккей не оправится никогда.
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Интервью с главным тренером бело-голубых.
«Ты вообще с Туктамышевой дружишь?» Жаркий спор Поповой и Журанкова о чемпионате России на новом YouTube-канале «СЭ»
Битва прогнозов от знающих людей.
«Будут ли в «Ференцвароше» наши футболисты? Сейчас неправильно покупать кого бы то ни было». Интервью Станислава Черчесова
Первый разговор нового главного тренера клуба из Будапешта с российским СМИ после назначения.
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