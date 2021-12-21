Черчесов возглавил «Ференцварош», НХЛ может отказаться от Олимпиады. Главное за день

Рассказываем о команде, которую возглавил бывший главный тренер сборной России.

После такого хоккей не оправится никогда.

Интервью с главным тренером бело-голубых.

Битва прогнозов от знающих людей.

Первый разговор нового главного тренера клуба из Будапешта с российским СМИ после назначения.