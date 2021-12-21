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Черчесов возглавил «Ференцварош», НХЛ может отказаться от Олимпиады. Главное за день

02:45
Станислав Черчесов. Фото «Ференцварош».
Станислав Черчесов. Фото «Ференцварош».

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 20 декабря.

Горячие фанаты, влиятельный президент и наследие Реброва. Что ждет Черчесова в «Ференцвароше»

Рассказываем о команде, которую возглавил бывший главный тренер сборной России.

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Битва прогнозов от знающих людей.

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