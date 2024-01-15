«Реал» разгромил «Барселону», победа Бетербиева. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 14 января.
Класико имени Винисиуса. Хет-трик бразильца принес «Реалу» Суперкубок и уничтожил «Барселону» в финале
Мадридцы взяли у «Барсы» реванш за проигранный финал годичной давности.
Каллум Смит не стал первым, кто продержался против Бетербиева весь бой.
Бразилец Тиаго Сейбот Уайлд едва не сотворил самую громкую сенсацию первого дня в Мельбурне
Россиянин снова подобрался к поясу.
Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
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