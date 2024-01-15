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Сегодня, 04:45

«Реал» разгромил «Барселону», победа Бетербиева. Главное за день

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«Реал» после победы в Суперкубке Испании.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 14 января.

Класико имени Винисиуса. Хет-трик бразильца принес «Реалу» Суперкубок и уничтожил «Барселону» в финале

Мадридцы взяли у «Барсы» реванш за проигранный финал годичной давности.

Новый Бетербиев. Новый джеб, новый Смит, новый нокаут

Каллум Смит не стал первым, кто продержался против Бетербиева весь бой.

Рублев сдался обидчику Медведева и победил. Россиянин провел драматичный матч на старте Australian Open

Бразилец Тиаго Сейбот Уайлд едва не сотворил самую громкую сенсацию первого дня в Мельбурне

Анкалаев легко вырубил Уокера. Теперь он хочет разбить Алекса Перейру — причем непременно в стойке

Россиянин снова подобрался к поясу.

Севикян едет в Европу, Круговой — в ЦСКА, «Краснодару» предлагают купить Гарре

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Панарин побил рекорд канадской легенды. Его «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» без Овечкина

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