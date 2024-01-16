Месси получил премию лучшему игроку года, Ничушкин пройдет программу помощи. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 15 января.

Великий аргентинец в восьмой раз выиграл награду The Best, которую ФИФА вручал по итогам 2023 года.

«Русских приглашать не будем — организаторы сказали прямо». Политика на чемпионате Европы читать > Теперь Норвегия тотально доминирует в биатлоне. Из состава убирают даже тех, кто приносит медали читать > Русского богатыря не остановить! Воронков оформил первый дубль в НХЛ читать > Избиение в класико показало: между «Барселоной» и «Реалом» — пропасть читать >