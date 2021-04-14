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«ПСЖ» и «Челси» в полуфинале ЛЧ, дисквалификация Гильерме, скандал вокруг матча «Локо» — «Спартак»

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Футболисты «ПСЖ» празднуют выход в полуфинал. Фото AFP
Футболисты «ПСЖ» празднуют выход в полуфинал. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 13 апреля.

«ПСЖ» уступил «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1).

«Челси» проиграл «Порту» на последней минуте, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Челси» проиграл «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Гильерме и «Спартак» получили минимальные наказания. Но шансы голкипера поехать на Евро-2020 падают

По решению КДК РФС голкипер «Локо» пропустит два матча, а красно-белые наказаны закрытием трибун условно.

«Спартак»: «Наверное, наказание КДК можно назвать справедливым. Теперь ждем пятницы по Сухине«

Глава департамента по связям с общественностью и пресс-атташе красно-белых — о решениях КДК РФС по матчу с «Локо».

Начальник команды «Локомотив» Сухина — рецидивист. Чем это грозит клубу?

Он был на условном сроке, но вновь пошел на нарушение регламента.

Такую огненную серию может решить только 7-й матч. Тренер «Ак Барса» убрал безвольных легионеров и не прогадал

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Ответ «Спартаку»: все три решения арбитра верные. Эксперты поддержали Левникова

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