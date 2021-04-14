В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1).

«Челси» проиграл «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По решению КДК РФС голкипер «Локо» пропустит два матча, а красно-белые наказаны закрытием трибун условно.

Глава департамента по связям с общественностью и пресс-атташе красно-белых — о решениях КДК РФС по матчу с «Локо».

Он был на условном сроке, но вновь пошел на нарушение регламента.