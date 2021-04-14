«ПСЖ» и «Челси» в полуфинале ЛЧ, дисквалификация Гильерме, скандал вокруг матча «Локо» — «Спартак»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 13 апреля.
«ПСЖ» уступил «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1).
«Челси» проиграл «Порту» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
По решению КДК РФС голкипер «Локо» пропустит два матча, а красно-белые наказаны закрытием трибун условно.
Глава департамента по связям с общественностью и пресс-атташе красно-белых — о решениях КДК РФС по матчу с «Локо».
Он был на условном сроке, но вновь пошел на нарушение регламента.
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