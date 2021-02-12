Провал в мужском биатлонном спринте, победа Карацева в Австралии, интервью Черчесова
19:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 12 февраля.
Логинов — не тянет, команда не готова. Рубится только Латыпов
Бабикова по скорости обходит даже новозеландец!
Аслан Карацев преподнес пока главную сенсацию в мужской сетке Australian Open.
«Хет-трик Головина может привлечь внимание топ-клубов. Миранчуку нужно время на адаптацию, главное — не затягивать». Интервью Станислава Черчесова
Главный тренер сборной России в разговоре с «СЭ» подвел итоги командировки в Турцию.
Россиянин сравнял счет за 18 секунд до конца.
Разбираем ситуацию с новым контрактом Вадима Шипачева.
ЦИТАТА
Хет-трик Головина может привлечь внимание топ-клубов. Миранчуку нужно время на адаптацию, главное — не затягивать
«Логинов скинул два килограмма. Слова про лишний вес — неправда». Каминский ответил псевдоэкспертамчитать >
Объединенный чемпионат со странами СНГ? Инициировать его должна точно не Россиячитать >
Джину Карано выгнали из «Звездных войн»: она сравнила ситуацию в США с Третьим рейхомчитать >
Объединенный чемпионат: реальность, а не мифчитать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю