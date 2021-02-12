Вечерний «СЭ»
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Провал в мужском биатлонном спринте, победа Карацева в Австралии, интервью Черчесова

19:45
Александр Логинов. Фото Borut Zivulovic, Reuters
Александр Логинов. Фото Borut Zivulovic, Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 12 февраля.

Логинов — не тянет, команда не готова. Рубится только Латыпов

Бабикова по скорости обходит даже новозеландец!

Карацев разгромил игрока топ-10. Аслан заработал в режиме Терминатора

Аслан Карацев преподнес пока главную сенсацию в мужской сетке Australian Open.

«Хет-трик Головина может привлечь внимание топ-клубов. Миранчуку нужно время на адаптацию, главное — не затягивать». Интервью Станислава Черчесова

Главный тренер сборной России в разговоре с «СЭ» подвел итоги командировки в Турцию.

Малкин спас «Питтсбург», но пока далек от своей лучшей игры

Россиянин сравнял счет за 18 секунд до конца.

Останется ли самый дорогой игрок КХЛ в «Динамо»? И кто может его переманить?

Разбираем ситуацию с новым контрактом Вадима Шипачева.

ЦИТАТА
Хет-трик Головина может привлечь внимание топ-клубов. Миранчуку нужно время на адаптацию, главное — не затягивать
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

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