Провал в мужском биатлонном спринте, победа Карацева в Австралии, интервью Черчесова

Бабикова по скорости обходит даже новозеландец!

Россиянин сравнял счет за 18 секунд до конца.

Главный тренер сборной России в разговоре с «СЭ» подвел итоги командировки в Турцию.

Аслан Карацев преподнес пока главную сенсацию в мужской сетке Australian Open.

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Хет-трик Головина может привлечь внимание топ-клубов. Миранчуку нужно время на адаптацию, главное — не затягивать