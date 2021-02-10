Провальный старт на ЧМ по биатлону, мнения о реформе ЛЧ, Хабиб — о своем будущем
21:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 10 февраля.
Девятое место России в миксте: провал или просто не повезло?
Хуже начала для чемпионата мира не придумаешь — не бежим, не стреляем, проигрываем канадцам.
Новый формат Лиги чемпионов планируется ввести с сезона-2024/25.
Спойлер: сами виноваты.
«Это поколение уже ничего не сделает. 40 лет пройдет, будет порядок». Хабиб — о ситуации в Дагестане и своем будущем
Непобежденный боец дал большое интервью.
Первый матч 1/16 финала против загребского «Динамо» — уже 18 февраля.
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