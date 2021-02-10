Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Провальный старт на ЧМ по биатлону, мнения о реформе ЛЧ, Хабиб — о своем будущем

21:45
Светлана Миронова. Фото Reuters
Светлана Миронова. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 10 февраля.

Девятое место России в миксте: провал или просто не повезло?

Хуже начала для чемпионата мира не придумаешь — не бежим, не стреляем, проигрываем канадцам.

Почему вас так волнует реформа еврокубков? Российские клубы все равно не будут играть в ЛЧ

Новый формат Лиги чемпионов планируется ввести с сезона-2024/25.

Зачем УЕФА такой балласт, как Россия? Рабинер — о реформе Лиги чемпионов

Спойлер: сами виноваты.

«Это поколение уже ничего не сделает. 40 лет пройдет, будет порядок». Хабиб — о ситуации в Дагестане и своем будущем

Непобежденный боец дал большое интервью.

«Краснодар» готовится к Лиге Европы: с дублем Шапи, но без Сафонова

Первый матч 1/16 финала против загребского «Динамо» — уже 18 февраля.

У российского тенниса появилось тайное оружие. Карацев шокирует Австралию

читать >

Селихов сыграл впервые за два года. Сможет ли он перезапустить карьеру в «Спартаке»?

читать >

«Делать богатые клубы богаче, а бедные беднее — путь в никуда». Федун и Леонченко — о новом формате Лиги чемпионов

читать >

У России — вечная проблема с центральными нападающими. Но важнее не звезды, а система игры

читать >

У России в смешанных эстафетах — одна медаль ЧМ за 12 лет. Не наша дисциплина?

читать >

Нейт Диас: не знает, какой сейчас месяц, и стыдит тех, кто проигрывает досрочно. Интервью-иероглиф звезды UFC

читать >

Крутые тачки в РПЛ: от Смолова с «Ламборгини» за 25 миллионов до Дзюбы с «Мерседесом» за 19

читать >

Голова у Головина на месте. Ему пора в чемпионат уровнем выше?

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир