Португалия и Польша вышли на ЧМ, Романцев отвечает на вопросы читателей. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 29 марта.
Пятый чемпионат мира для Роналду, второй — для Левандовски. Португалия и Польша отобрались в Катар
А Златан Ибрагимович посмотрит турнир по ТВ.
Отборочный турнир ЧМ-2022 стартовал в июне 2019 года и закончится в июне 2022-го.
«Сборной Польши с Левандовски для меня больше не существует!» Романцев — об отстранении России, Карпине и судействе
Рубрика «Спросите у Романцева».
Внушительный список.
В 1/8 финала турнира в Майами Даниил обыграл американца Дженсона Бруксби.
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