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Сегодня, 03:45

Португалия и Польша вышли на ЧМ, Романцев отвечает на вопросы читателей. Главное за день

Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 29 марта.

Пятый чемпионат мира для Роналду, второй — для Левандовски. Португалия и Польша отобрались в Катар

А Златан Ибрагимович посмотрит турнир по ТВ.

ЧМ-2022 в Катаре: кто вышел в финальный турнир

Отборочный турнир ЧМ-2022 стартовал в июне 2019 года и закончится в июне 2022-го.

«Сборной Польши с Левандовски для меня больше не существует!» Романцев — об отстранении России, Карпине и судействе

Рубрика «Спросите у Романцева».

Шмурнов уходит с «Матч ТВ». Все журналисты, покинувшие канал

Внушительный список.

Медведев — в шаге от возвращения на теннисный трон. До Джоковича осталось всего 10 очков

В 1/8 финала турнира в Майами Даниил обыграл американца Дженсона Бруксби.

ЦИФРА ДНЯ
27
сборных
из 32 — известны участники финального турнира чемпионата мира-2022

Обезумевшие фанаты разгромили стадион в Нигерии, Мане оставил Салаха без ЧМ, защитник «Рубина» едет в Катар

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«Воспринял это как личное оскорбление и оскорбление баскетбола». Еще один топ-комментатор покинул «Матч ТВ»

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Тарасенко выбил 500 очков в НХЛ! Он уже вошел в историю «Сент-Луиса»

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Россия может переехать из УЕФА в Азию. Есть ли в этом плюсы?

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