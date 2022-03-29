«Авангард» и «Металлург» сыграют седьмой матч, Айртон может уйти из «Спартака». Главное за день

«Авангард» уверенно обыграл «Магнитку» дома.

Айртон улетел на медосмотр в Бразилию.

Россиянин Даниил Медведев, «посеянный» первым на «мастерсе» в Майами, в третьем круге дежурно обыграл испанца Педро Мартинеса в двух сетах.

Мнение Игоря Рабинера.

Итоги соревнований для тех, кто любит фигурное катание как спорт.