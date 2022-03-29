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«Авангард» и «Металлург» сыграют седьмой матч, Айртон может уйти из «Спартака». Главное за день

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Хоккеисты «Авангарда».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 28 марта.

Праздник продолжается! Самая результативная серия КХЛ продлевается до седьмого матча

«Авангард» уверенно обыграл «Магнитку» дома.

«Спартак» продаст Айртона за 10 миллионов долларов? Это большая удача для красно-белых

Айртон улетел на медосмотр в Бразилию.

Медведев рвется к первой строчке рейтинга. Мартинес в Майами ему не соперник

Россиянин Даниил Медведев, «посеянный» первым на «мастерсе» в Майами, в третьем круге дежурно обыграл испанца Педро Мартинеса в двух сетах.

Федун много лет вкладывает в «Спартак». Пришло время болельщикам поддержать владельца красно-белых

Мнение Игоря Рабинера.

Магия Кондратюка, прорыв Бойковой и Козловского, рекорды Туктамышевой. Спортивные итоги Кубка Первого канала

Итоги соревнований для тех, кто любит фигурное катание как спорт.

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