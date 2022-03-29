«Авангард» и «Металлург» сыграют седьмой матч, Айртон может уйти из «Спартака». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 28 марта.
Праздник продолжается! Самая результативная серия КХЛ продлевается до седьмого матча
«Авангард» уверенно обыграл «Магнитку» дома.
Айртон улетел на медосмотр в Бразилию.
Россиянин Даниил Медведев, «посеянный» первым на «мастерсе» в Майами, в третьем круге дежурно обыграл испанца Педро Мартинеса в двух сетах.
Мнение Игоря Рабинера.
Магия Кондратюка, прорыв Бойковой и Козловского, рекорды Туктамышевой. Спортивные итоги Кубка Первого канала
Итоги соревнований для тех, кто любит фигурное катание как спорт.
«Без русских меньше напряжения». Что говорили об отстранении россиян в мире фигурного катаниячитать >
Лучшая стратегия ставок на Dota 2 для начинающихчитать >
«Король Ричард»: фильм на «Оскар» или очередная слезливая драма? Новый байопик про сестер Уильямсчитать >
«Он один из величайших всех времен». Малкин ярко вошел в историючитать >
Новости