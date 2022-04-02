Жеребьевка группового этапа ЧМ-2022, большое интервью Баринова. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 1 апреля.
Крутой жребий ЧМ-2022: Роналду против Суареса, Месси против Левандовски и футбол против соккера
А в матче открытия Катар сыграет с Эквадором.
О побеге Гисдоля, будущем «Локо», провале сборной и крутости Карпина.
«Химки» на выезде вырвали победу в «Рубина» (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.
Спор случился прямо на конгрессе международной федерации.
Представитель самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал о прошедшей встрече с руководством.
Валиева демонстрирует новое платье, Туктамышева — желание продолжать карьеру. Как прошло шоу в Москвечитать >
«Я бы отправил его в Гаагу. Там его бы судили, как нас». Матч Сербии и Швейцарии на ЧМ-2018 обернулся грандиозным скандаломчитать >
«Публичность — не мое. Не в деньгах счастье». Русский фигурист был лучшим из наших на Олимпиаде и хочет стать врачомчитать >
В КХЛ ожидается волна массовых переходов. Кто из звезд сменит клуб?читать >