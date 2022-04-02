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Сегодня, 03:45

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2022, большое интервью Баринова. Главное за день

Читать «СЭ» в
Кафу на жеребьевке ЧМ-2022.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 1 апреля.

Крутой жребий ЧМ-2022: Роналду против Суареса, Месси против Левандовски и футбол против соккера

А в матче открытия Катар сыграет с Эквадором.

«Приехал на тренировку: «А где тренер?» Отвечают: он нас покинул. Некрасиво». Откровенное интервью Баринова

О побеге Гисдоля, будущем «Локо», провале сборной и крутости Карпина.

«Химки» в гостях вырвали победу у «Рубина»

«Химки» на выезде вырвали победу в «Рубина» (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

Норвегия жестко раскритиковала ФИФА. Там беспокоятся о безопасности ЛГБТ-сообщества во время ЧМ-2022

Спор случился прямо на конгрессе международной федерации.

«Леонченко и Цорн заявили нам, что стратегия сохраняется». Итоги встречи руководства «Локомотива» с болельщиками

Представитель самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал о прошедшей встрече с руководством.

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