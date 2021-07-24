Карпин возглавил сборную России, главные моменты открытия Олимпиады, первый матч сезона в РПЛ
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Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 23 июля.
Валера, верим! Карпин возглавил сборную России
Будет выводить команду на ЧМ-2022 в Катаре.
Он будет шестым совместителем в национальной команде.
Эпизоды церемонии на Олимпийском стадионе в Токио.
Матч открытия нового чемпионата России завершился убедительной победой «Динамо».
После перехода в «Зенит» Дзюба чуть не подрался с Карпиным в московском отеле.
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