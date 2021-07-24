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Карпин возглавил сборную России, главные моменты открытия Олимпиады, первый матч сезона в РПЛ

01:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 23 июля.

Валера, верим! Карпин возглавил сборную России

Будет выводить команду на ЧМ-2022 в Катаре.

Карпин — первый главный тренер сборной, который не выиграл ни одного трофея

Он будет шестым совместителем в национальной команде.

ROC из России, дроны и пиктограммы, огонь от Осаки: главные моменты открытия Олимпиады

Эпизоды церемонии на Олимпийском стадионе в Токио.

Карпин проиграл первый матч после назначения в сборную. Позовет ли он туда Захаряна и Тюкавина?

Матч открытия нового чемпионата России завершился убедительной победой «Динамо».

«Ты закончишь с футболом, я тебя зарою». Назначение Карпина станет проблемой для Дзюбы?

После перехода в «Зенит» Дзюба чуть не подрался с Карпиным в московском отеле.

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