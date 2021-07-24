Карпин возглавил сборную России, главные моменты открытия Олимпиады, первый матч сезона в РПЛ

Будет выводить команду на ЧМ-2022 в Катаре.

Он будет шестым совместителем в национальной команде.

Эпизоды церемонии на Олимпийском стадионе в Токио.

Матч открытия нового чемпионата России завершился убедительной победой «Динамо».

После перехода в «Зенит» Дзюба чуть не подрался с Карпиным в московском отеле.