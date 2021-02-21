Поражение Медведева, провал на чемпионате мира по биатлону, чешская лыжница оскорбила Большунова

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 21 февраля.

Даниил сильно прибавил, но еще не дорос до элиты.

ЦИФРА ДНЯ

0 медалей у женской сборной России на чемпионате мира по биатлону

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