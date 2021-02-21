Поражение Медведева, провал на чемпионате мира по биатлону, чешская лыжница оскорбила Большунова
20:15
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 21 февраля.
Медведев ругался и ломал ракетки, Джокович сломал Даниила. Россиянин проиграл финал Australian Open
Даниил сильно прибавил, но еще не дорос до элиты.
Никто не думал, что в Поклюке будет настолько грустно.
Чемпионат мира закончился для сборной России на минорной ноте.
В сборной Чехии — новый хейтер русских. На это раз — лыжница.
ЦСКА без проблем обыграл Хабаровск и прошел в четвертьфинал.
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