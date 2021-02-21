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Поражение Медведева, провал на чемпионате мира по биатлону, чешская лыжница оскорбила Большунова

20:15
Даниил Медведев. Фото Jaimi Joy., Reuters
Даниил Медведев. Фото Jaimi Joy., Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 21 февраля.

Медведев ругался и ломал ракетки, Джокович сломал Даниила. Россиянин проиграл финал Australian Open

Даниил сильно прибавил, но еще не дорос до элиты.

Безнадега от и до. Женщины закончили чемпионат мира без медалей

Никто не думал, что в Поклюке будет настолько грустно.

Логинов набрал ход к концу чемпионата, но остался без личных медалей. Время Александра прошло?

Чемпионат мира закончился для сборной России на минорной ноте.

За что чешская лыжница ненавидит русских? Она взяла пример с Коукаловой

В сборной Чехии — новый хейтер русских. На это раз — лыжница.

На классе. ЦСКА максимально комфортно вернулся в сезон, а Рондон добавил оптимизма

ЦСКА без проблем обыграл Хабаровск и прошел в четвертьфинал.

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