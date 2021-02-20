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Победа «Динамо» в дерби, бронза России на ЧМ по биатлону, вылет «Зенита»

22:30
Футболисты «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 20 февраля.

«Динамо» выбило «Спартак» из Кубка

«Динамо» обыграло «Спартак» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России — 2:0.

Россия не уедет с ЧМ с нулем! Мужики выгрызли медаль в эстафете

А ведь казалось, что из Поклюки россияне могут вернуться без единого подиума.

«Зенит» вылетел из Кубка. Как это произошло?

Действующие победители БЕТСИТИ Кубка России проиграли дома тульскому «Арсеналу» в 1/8 финала.

«Верю Новаку: просто так он ничего не отдаст». Медведев максимально мотивирован перед финалом Australian Open с Джоковичем

Первая ракетка России впервые в карьере сыграет в главном матче Открытого чемпионата Австралии.

Аршавин и Кокорин поставили «Фиорентину» на уши. В клубе постоянно путаются, говоря о здоровье нападающего

Александр пока сидит в запасе, но с ним уже весело.

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