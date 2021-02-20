Победа «Динамо» в дерби, бронза России на ЧМ по биатлону, вылет «Зенита»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 20 февраля.
«Динамо» выбило «Спартак» из Кубка
«Динамо» обыграло «Спартак» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России — 2:0.
А ведь казалось, что из Поклюки россияне могут вернуться без единого подиума.
Действующие победители БЕТСИТИ Кубка России проиграли дома тульскому «Арсеналу» в 1/8 финала.
Первая ракетка России впервые в карьере сыграет в главном матче Открытого чемпионата Австралии.
Александр пока сидит в запасе, но с ним уже весело.
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