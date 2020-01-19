Овечкин крушит НХЛ, Большунов — норвежцев, Конор — Ковбоя
Овечкин опять переписал историю. Александр Великий обошел самого Лемье и догнал Айзермана!
Капитан «Вашингтона» оформил два хет-трика в двух матчах подряд. У российского форварда 692 гола за карьеру в НХЛ, он ворвался в топ-10 снайперов лиги за всю историю, обошел Марио Лемье и сравнялся со Стивом Айзерманом. Эту русскую машину сейчас не остановить!
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