Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 19 января.

Капитан «Вашингтона» оформил два хет-трика в двух матчах подряд. У российского форварда 692 гола за карьеру в НХЛ, он ворвался в топ-10 снайперов лиги за всю историю, обошел Марио Лемье и сравнялся со Стивом Айзерманом. Эту русскую машину сейчас не остановить!

Олег Яровинский — о «Халле» и «Витессе», Игнатьеве и Бакаеве-младшем, Тарасове и Комличенко читать > Когда Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»? И сколько денег он получит? читать > Краш-тест Конора Макгрегора. Новая роль, старые трюки читать > Творческие, не Щадящие и Космические. Что общего и разного у Трусовой, Щербаковой и Косторной читать >