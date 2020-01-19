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Овечкин крушит НХЛ, Большунов — норвежцев, Конор — Ковбоя

18:00
Александр Овечкин: капитан «Вашингтона» — в топ-10 снайперов в истории НХЛ. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин: капитан «Вашингтона» — в топ-10 снайперов в истории НХЛ. Фото USA Today Sports
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 19 января.

Овечкин опять переписал историю. Александр Великий обошел самого Лемье и догнал Айзермана!

Капитан «Вашингтона» оформил два хет-трика в двух матчах подряд. У российского форварда 692 гола за карьеру в НХЛ, он ворвался в топ-10 снайперов лиги за всю историю, обошел Марио Лемье и сравнялся со Стивом Айзерманом. Эту русскую машину сейчас не остановить!

Новые невероятные рекорды Овечкина. До Гретцки осталось 202 гола

Большой статистический разбор от «СЭ».

Большунов уничтожил норвежцев в Нове-Место. Такого доминирования над ними не было давно

Лидер сборной России укрепляет лидерство в Кубке мира.

Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд. Это было бесподобно

Конор Макгрегор выдал потрясающий перфоманс на UFC 246.

Босс UFC мечтает о реванше Нурмагомедов vs Макгрегор. В команде Хабиба считают, что Конор его не заслужил

Дана Уайт после UFC 246 заявил о намерении устроить второй бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Олег Яровинский — о «Халле» и «Витессе», Игнатьеве и Бакаеве-младшем, Тарасове и Комличенко

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Когда Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»? И сколько денег он получит?

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Краш-тест Конора Макгрегора. Новая роль, старые трюки

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Творческие, не Щадящие и Космические. Что общего и разного у Трусовой, Щербаковой и Косторной

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Космический камбэк «Вашингтона» шокировал НХЛ. Этот хет-трик Овечкина в Нью-Йорке не забудут

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«Это Конор все купил». Почему комментарии о договорном бое Макгрегора — бред

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Британцы снова отказываются выдавать допинг-пробы Фара. «А что, так можно было?»

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Смена гражданства Медведевой все логичнее. Чемпионат Канады и результаты Орсера это подтвердили

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