Новички ЦСКА, интервью Ничушкина, Оздоев уехал в Турцию. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 28 июля.
ЦСКА объявил двух новичков из четырех. Кого еще ждем?
Красно-синие сняли часть интриг по трансферам летнего окна.
Большое и обстоятельное интервью единственного представителя России среди обладателей Кубка Стэнли-2022.
Рабинер — о подписании контракта экс-зенитовцем с турецким «Фатих Карагюмрюк».
Рабинер — о предстоящем 3-м туре чемпионата РПЛ.
Интервью тренера, который вывел «Ференцварош» в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов.
«Бакаев — не усиление для «Зенита». Реальная цена Бека-Бека сейчас 3 миллиона». Интервью бывшего спортдира питерцев и «Локо» Корнеевачитать >
Филимонов за бутылку водки, смертельное байк-шоу, первый гол Аршавина. Как «Факел» играл в высшей лигечитать >
Уйдет ли «Феррари» на летний перерыв с высоко поднятой головой?читать >
Самая скандальная баскетболистка мира вляпалась в новую историю. Кэмбедж выгоняют из женской НБАчитать >