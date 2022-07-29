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Новички ЦСКА, интервью Ничушкина, Оздоев уехал в Турцию. Главное за день

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Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 28 июля.

ЦСКА объявил двух новичков из четырех. Кого еще ждем?

Красно-синие сняли часть интриг по трансферам летнего окна.

«Проиграли пятый матч финала — начал психовать. Казалось, упускаем кубок». Первое интервью Ничушкина после чемпионства в НХЛ

Большое и обстоятельное интервью единственного представителя России среди обладателей Кубка Стэнли-2022.

Вселенные Оздоева и Пирло пересеклись. Еще один россиянин уехал в Турцию

Рабинер — о подписании контракта экс-зенитовцем с турецким «Фатих Карагюмрюк».

«Локомотив» в Петербурге выступит в роли жертвы, а памятник Нетто важнее того, как сыграет «Спартак»

Рабинер — о предстоящем 3-м туре чемпионата РПЛ.

Черчесов после разгромной победы в Лиге чемпионов: «В «Ференцвароше» не забыли избиение на трибунах в Братиславе в 1992-м»

Интервью тренера, который вывел «Ференцварош» в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов.

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