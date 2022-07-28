«Ференцварош» Черчесова прошел дальше в ЛЧ, «Локомотив» продает Бека-Бека. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 27 июля.
Команда Черчесова разгромила «Слован», Киев прорвался в следующий раунд, команда Хайкина устроила дикий разгром
Рассказываем о главных событиях ответных матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Француза забирает «Ницца».
«СЭ» поговорил с полузащитником «Локомотива» — о суперголе «Ростову», конкуренции с «Зенитом» и желании играть в АПЛ.
«СЭ» — о будущем российского нападающего.
Наш легионер отличился во втором матче подряд.
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