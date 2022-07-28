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Сегодня, 04:00

«Ференцварош» Черчесова прошел дальше в ЛЧ, «Локомотив» продает Бека-Бека. Главное за день

Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото Фото Саин Ализаде

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 27 июля.

Команда Черчесова разгромила «Слован», Киев прорвался в следующий раунд, команда Хайкина устроила дикий разгром

Рассказываем о главных событиях ответных матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Локо» продает Бека-Бека за 15 миллионов евро. Стратегия Рангника работает!

Француза забирает «Ницца».

«Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили

«СЭ» поговорил с полузащитником «Локомотива» — о суперголе «Ростову», конкуренции с «Зенитом» и желании играть в АПЛ.

Избавится ли «Фиорентина» от Кокорина? Он пропускает сборы и просит 3,6 миллиона за разрыв контракта

«СЭ» — о будущем российского нападающего.

Головин снова забил, но «Монако» проиграл за неделю до Лиги чемпионов

Наш легионер отличился во втором матче подряд.

ЦИТАТА
Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!
Константин Марадишвили
полузащитник «Локомотива»

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