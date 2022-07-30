Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:00

«Краснодар» обыграл «Урал», интервью Олега Романцева. Главное за день

Читать «СЭ» в
Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 29 июля.

«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой». Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе

Рубрика «Спросите у Романцева».

«Урал» — «Краснодар»: видео голов

«Урал» дома проиграл «Краснодару» (1:3) в матче 3-го тура чемпионата России.

Филимонов за бутылку водки, смертельное байк-шоу, первый гол Аршавина. Как «Факел» играл в высшей лиге

Вспоминаем яркие эпизоды из истории выступлений «огнеопасных» в высшей лиге.

У «Спартака» самые дорогие абонементы в РПЛ, у «Ахмата» и «Факела» — самые дешевые. Большое исследование «СЭ»

Сколько нужно заплатить болельщику, чтобы сходить на футбол в премьер-лиге?

Криштиану перенес чудовищное унижение. Роналду надо перестать ныть и взять пример с Месси

Трансферную сагу пора заканчивать.

«Ливерпуль» потерял ключевого игрока перед матчем за Суперкубок. Трофей снова достанется «Сити»?

читать >

«Толстых указал на меня пальцем: «Ты покойник!» Невероятные истории о российском футболе 90-х

читать >

«Слухи о приходе Квартальнова не имеют под собой почвы». Директор «Спартака» — о подготовке к сезону

читать >

Она обыгрывала Загитову и Медведеву, но так и не смогла справиться с собой. Драма ушедшей из спорта фигуристки Константиновой

читать >

Розыгрыш 20 000 рублей: угадай победителя матча «Ливерпуль» — «Ман Сити» и получи фрибет от БЕТСИТИ

читать >

Президент «Урала: «Говорю Москалеву: «К вам Галицкий в судейскую зашел, и вы теперь судите по-другому?»

читать >

Американский форвард не может победить алкоголизм. 17 лет назад на драфте НХЛ его выбрали первым после Кросби

читать >

«Отца выгнали бы с работы». Большой советский талант отказался от побега в Америку в последний момент

читать >
0
Читайте также
Айва: польза и вред для организма человека
Нацелились на чемпионство? Кого подписал ЦСКА, чтобы взорвать трансферный рынок, и сколько на них потратил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новички ЦСКА, интервью Ничушкина, Оздоев уехал в Турцию. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости