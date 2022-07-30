«Краснодар» обыграл «Урал», интервью Олега Романцева. Главное за день

«Слухи о приходе Квартальнова не имеют под собой почвы». Директор «Спартака» — о подготовке к сезону

Она обыгрывала Загитову и Медведеву, но так и не смогла справиться с собой. Драма ушедшей из спорта фигуристки Константиновой