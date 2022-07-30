«Краснодар» обыграл «Урал», интервью Олега Романцева. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 29 июля.
«Мы считали поляков друзьями, а они оказались предателями, с гнильцой». Романцев — о «Спартаке», судейских скандалах и Дзюбе
Рубрика «Спросите у Романцева».
«Урал» дома проиграл «Краснодару» (1:3) в матче 3-го тура чемпионата России.
Филимонов за бутылку водки, смертельное байк-шоу, первый гол Аршавина. Как «Факел» играл в высшей лиге
Вспоминаем яркие эпизоды из истории выступлений «огнеопасных» в высшей лиге.
У «Спартака» самые дорогие абонементы в РПЛ, у «Ахмата» и «Факела» — самые дешевые. Большое исследование «СЭ»
Сколько нужно заплатить болельщику, чтобы сходить на футбол в премьер-лиге?
Трансферную сагу пора заканчивать.
«Ливерпуль» потерял ключевого игрока перед матчем за Суперкубок. Трофей снова достанется «Сити»?читать >
«Толстых указал на меня пальцем: «Ты покойник!» Невероятные истории о российском футболе 90-хчитать >
Розыгрыш 20 000 рублей: угадай победителя матча «Ливерпуль» — «Ман Сити» и получи фрибет от БЕТСИТИчитать >
Президент «Урала: «Говорю Москалеву: «К вам Галицкий в судейскую зашел, и вы теперь судите по-другому?»читать >
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