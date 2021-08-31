Что будет с Виторией, скандал на Паралимпиаде, таблица трансферов

Судьба Руя Витории в «Спартаке» решена.

Бегун с ДЦБ из Николаева Игорь Цветов либо слишком расстроился, либо слишком испугался.

Трансферное лето в чемпионате России.

Об успехах и проблемах одного из наших самых успешных видов спорта.

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