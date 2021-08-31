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Что будет с Виторией, скандал на Паралимпиаде, таблица трансферов

02:00
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
Руй Витория. Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 30 августа.

Adeus, Руй Витория. «Спартаку» нужно больше эмоций

Судьба Руя Витории в «Спартаке» решена.

Украинский паралимпиец проигнорировал россиян на церемонии награждения. Новый скандал в Токио

Бегун с ДЦБ из Николаева Игорь Цветов либо слишком расстроился, либо слишком испугался.

Таблица переходов РПЛ: Норманн уехал в Англию, «Спартак» подписал защитника

Трансферное лето в чемпионате России.

Дзюба получает в «Зените» 348 миллионов рублей в год, звезды российского пляжного футбола — 1,2 миллиона

Об успехах и проблемах одного из наших самых успешных видов спорта.

До 200 000 рублей фрибета и до 10 процентов кешбэка: БЕТСИТИ запустил новую акцию

Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила акцию «Welcome фрибет до 200 000 рублей» в наземных пунктах приема ставок. Кампания продлится с 30 августа по 30 ноября во всех клубах букмекера на территории РФ.

Белоруссия устроила страшную сечу с Россией в плей-офф. Дело едва не дошло до тай-брейка

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