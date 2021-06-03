Итоговый выбор Черчесова, превью к матчу с Канадой, таблица и инсайды по трансферам
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Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 2 июня.
Минус Лунев и Евгеньев. Итоговый выбор Черчесова на Евро-2020 оставил только один вопрос
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