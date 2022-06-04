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Сегодня, 04:00

Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос», Франция проиграла Дании в Лиге наций. Главное за день

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Рафаэль Надаль и Александр Зверев.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 3 июня.

Травма Зверева сделала Надаля финалистом, а Медведева — первой ракеткой

Самый грустный полуфинал «Ролан Гарроса» — матч нереализованных возможностей и слез.

Франция потеряла Мбаппе и проиграла, Рангник нашел свою команду, Нидерланды уничтожили Бельгию

Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.

Лучшее место для Суперкубка — Нижний, судья — Карасев, а из просьб «Спартака» обоснован только перенос даты

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