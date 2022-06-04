Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос», Франция проиграла Дании в Лиге наций. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 3 июня.
Травма Зверева сделала Надаля финалистом, а Медведева — первой ракеткой
Самый грустный полуфинал «Ролан Гарроса» — матч нереализованных возможностей и слез.
Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.
Лучшее место для Суперкубка — Нижний, судья — Карасев, а из просьб «Спартака» обоснован только перенос даты
Рабинер — о страстях вокруг матча «Зенит» — «Спартак».
«Колорадо» во втором матче серии снова обыграл дома «Эдмонтон» (4:0).
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