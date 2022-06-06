Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 04:30

Надаль взял 22-й «Шлем», «Зенит» — чемпион Единой лиги, Клаудиньо — лучший в РПЛ. Главное за день

Читать «СЭ» в
Рафаэль Надаль.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 5 июня.

Надаль взял 22-й «Шлем», а главное — не завершил карьеру

Великий Рафа — 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос».

«Зенит» — чемпион Единой лиги. Серия ЦСКА из 18 побед подряд прервана

Команда Чави Паскуаля отыгралась с 1:3 в финальной серии.

Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по мнению футболистов РПЛ

Итог традиционного опроса «СЭ» среди 16 команд сезона-2021/22.

У Кучерова сдали нервы: он ударил Шестеркина, но в итоге стал главным героем матча

«Тампа» совершила суперкамбэк.

Автогол Ярмоленко лишил Украину ЧМ-2022. В Катар едет Уэльс с Бэйлом

Определился последний участник мундиаля от Европы.

ЦИФРА ДНЯ
1
Клаудиньо стал лучшим игроком РПЛ-2021/22 по мнению футболистов лиги
ЦИТАТА
Лучший момент сезона — 7:1 со «Спартаком», когда я забил крутой голасо!
Клаудиньо
полузащитник «Зенита»

Роналду заставил маму рыдать, форвард «Локо» создал проблемы Испании, у Хвичи снова «гол плюс пас»

читать >

Клаудиньо стал №1 в РПЛ по опросу игроков: «Лучший момент сезона — 7:1 со «Спартаком», когда я забил крутой голасо!»

читать >

Надаль выиграл «Ролан Гаррос» на уколах и все равно собирается продолжать играть. Но есть несколько условий

читать >

Сергей Юран: «Я стал опытнее, реально смотрю на вещи. Справился бы с давлением в «Спартаке»

читать >

Еще недавно над Ничушкиным смеялись из-за ужасной серии. Теперь он — настоящая звезда «Колорадо»

читать >

Дарья Касаткина: «Готова вернуться в топ-10»

читать >

Гжегож Крыховяк вернется в «Краснодар»

читать >

Сборная России проведет два матча в сентябре. Одним из соперников будет Иран

читать >
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Крах ЦСКА. Армейцы впервые за 19 лет отдали титул лучшего клуба страны в баскетболе, но к этому все и шло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос», Франция проиграла Дании в Лиге наций. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости