Роналду заставил маму рыдать, форвард «Локо» создал проблемы Испании, у Хвичи снова «гол плюс пас»

Клаудиньо стал №1 в РПЛ по опросу игроков: «Лучший момент сезона — 7:1 со «Спартаком», когда я забил крутой голасо!»