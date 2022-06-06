Надаль взял 22-й «Шлем», «Зенит» — чемпион Единой лиги, Клаудиньо — лучший в РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 5 июня.
Надаль взял 22-й «Шлем», а главное — не завершил карьеру
Великий Рафа — 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос».
Команда Чави Паскуаля отыгралась с 1:3 в финальной серии.
Итог традиционного опроса «СЭ» среди 16 команд сезона-2021/22.
«Тампа» совершила суперкамбэк.
Определился последний участник мундиаля от Европы.
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