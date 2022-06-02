Аргентина разгромила Италию в Финалиссиме, Касаткина — в полуфинале «Ролан Гаррос». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 1 июня.
Месси и Ди Мария уничтожили Италию. Такая Аргентина будет одним из фаворитов ЧМ-2022
«Альбиселесте» стала победителем Финалиссимы-2022.
25-летняя россиянка впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».
Вспоминаем главные моменты!
Чилич поймал сумасшедший кураж и может выиграть «Ролан Гаррос».
Геннадий Орлов — о ситуации в «НН»: «Как можно не продлить контракт с Кержаковым?! В отличие от Слуцкого, он боец!»
Телекомментатор в недоумении.
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