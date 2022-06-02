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Сегодня, 03:30

Аргентина разгромила Италию в Финалиссиме, Касаткина — в полуфинале «Ролан Гаррос». Главное за день

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Игроки сборной Аргентины празднуют победу над Италией.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 1 июня.

Месси и Ди Мария уничтожили Италию. Такая Аргентина будет одним из фаворитов ЧМ-2022

«Альбиселесте» стала победителем Финалиссимы-2022.

Касаткина оказалась хладнокровнее Кудерметовой в русском дерби

25-летняя россиянка впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».

Итоги сезона: финал Кубка — главное событие, «Спартак» и Слуцкий — провал. Версия авторов «СЭ»

Вспоминаем главные моменты!

Рублев проиграл самый обидный матч в карьере

Чилич поймал сумасшедший кураж и может выиграть «Ролан Гаррос».

Геннадий Орлов — о ситуации в «НН»: «Как можно не продлить контракт с Кержаковым?! В отличие от Слуцкого, он боец!»

Телекомментатор в недоумении.

ЦИФРА ДНЯ
3:0
Аргентина обыграла Италию в Финалиссиме

Судейский скандал и град голов. Сумасшедшее начало финала Запада

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