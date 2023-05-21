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Медведев вышел в финал «Мастерса», «Сити» выиграл АПЛ, поражение «Баварии». Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 20 мая.

Медведев вышел в финал со смехом и танцами. Россиянин творит историю на «мастерсе» в Риме

Даниил не отдал Стефаносу Циципасу ни одной партии.

«Ман Сити» — 2023 сравнивают с «Барселоной» — 2011 и называют лучшей командой в истории. Это важнее очередного чемпионства

Пеп Гвардиола создал настоящую династию.

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Главные события субботы в европейском футболе.

«Рубин» вернулся в РПЛ! Рахимов сделал то, что не удалось Слуцкому и Уткульбаеву

Обыграли «Балтику» Игнашевича в матче за первое место.

«Зенит» — еще и чемпион по развязкам: третий матч подряд вырывает очки в добавленное время

Гол Сергеева на 90+5 спас от поражения в Оренбурге.

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