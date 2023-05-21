Медведев вышел в финал «Мастерса», «Сити» выиграл АПЛ, поражение «Баварии». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 20 мая.
Медведев вышел в финал со смехом и танцами. Россиянин творит историю на «мастерсе» в Риме
Даниил не отдал Стефаносу Циципасу ни одной партии.
«Ман Сити» — 2023 сравнивают с «Барселоной» — 2011 и называют лучшей командой в истории. Это важнее очередного чемпионства
Пеп Гвардиола создал настоящую династию.
Фирмино попрощался с «Энфилдом» спасительным голом, «Бавария» в шаге от провала сезона, «Барселона» проиграла в ранге чемпиона
Главные события субботы в европейском футболе.
Обыграли «Балтику» Игнашевича в матче за первое место.
Гол Сергеева на 90+5 спас от поражения в Оренбурге.
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