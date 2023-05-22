Медведев выиграл «Мастерс» в Риме, «Спартак» победил ЦСКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 21 мая.
Король римского грунта! Медведев сенсационно выиграл «мастерс» на ненавистном покрытии
Россиянин завоевал свой 20-й титул, в финале победив Хольгера Руне.
Красно-белые вплотную приблизились к армейцам.
Еще один матч чемпионата России-2022/23 вызвал бурю споров вокруг работы арбитров. Когда это прекратится?
Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов — о ключевых моментах матча и судейских решениях.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
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