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Медведев выиграл «Мастерс» в Риме, «Спартак» победил ЦСКА. Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 21 мая.

Король римского грунта! Медведев сенсационно выиграл «мастерс» на ненавистном покрытии

Россиянин завоевал свой 20-й титул, в финале победив Хольгера Руне.

Супердерби: «Спартак» выгрыз победу у ЦСКА в игре, которую будут обсуждать еще долго

Красно-белые вплотную приблизились к армейцам.

«Спартак» победил ЦСКА и по судейским ошибкам. Карасев ошибочно удалил Рошу и намудрил с пенальти

Еще один матч чемпионата России-2022/23 вызвал бурю споров вокруг работы арбитров. Когда это прекратится?

«Соболев будет наказан. Его жест не соответствует ценностям клуба». Пресс-конференция тренеров «Спартака» и ЦСКА после дерби

Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов — о ключевых моментах матча и судейских решениях.

«Боруссия» в шаге от титула после дубля Аллера, Мбаппе и Месси приблизили чемпионство «ПСЖ», «Наполи» дожал «Интер»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Жест Соболева и удаление Роши — катастрофа. Но «Спартаку» нет равных, когда на поле — хаос и безумие

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Похоже, «Ростов» выбыл из гонки за медали. «Краснодар» разгромил команду Карпина

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«Не думал, что на такое способен». Медведев покорил Рим и впервые стал чемпионом на грунте

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«Когда из состава вывели Радулова, стоило убрать и меня». Шипачев — о сезоне «Ак Барса», Знарке, кланах и НХЛ

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«Пенальти на Мозесе был. Соболев разочаровал. Опускаться до такого...» Газзаев — о дерби

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Расизм, потасовки и удаление. У звезды «Реала» Винисиуса огромные проблемы в ла лиге

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Американский ЦСКА: «Вегас» не прощает ошибок соперникам

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