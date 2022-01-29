Медведев вышел в финал Australian Open, КХЛ вернется после Олимпиады. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 28 января.
Медведев — в четвертый раз в финале «мейджора». Циципас сметен, впереди — Надаль
Даниил обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open и может стать грозой легенд.
Медведев переиграл Циципаса в эмоциональном полуфинале Открытого чемпионата Австралии.
Решение лиги не доигрывать регулярный чемпионат — ужасное. Оправдания ему просто не существует.
Новая серия противостояния «Спартака» с экс-гендиром.
Тренер поговорил с ведущими «Коммент.Шоу», а «СЭ» собрал главные высказывания.
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