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Сегодня, 02:15

Медведев вышел в финал Australian Open, КХЛ вернется после Олимпиады. Главное за день

Даниил Медведев.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 28 января.

Медведев — в четвертый раз в финале «мейджора». Циципас сметен, впереди — Надаль

Даниил обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open и может стать грозой легенд.

«Думаю, Джокович посмотрит мой матч с Надалем». Медведев сорвался на судью, разобрался с Циципасом и ворвался в финал Australian Open

Медведев переиграл Циципаса в эмоциональном полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

КХЛ запустила процесс самоуничтожения. Такими темпами мы закроем хоккей в России

Решение лиги не доигрывать регулярный чемпионат — ужасное. Оправдания ему просто не существует.

Зарема разнесла Газизова: рассказала о расписке от Кокорина на 500 тысяч евро в сейфе Шамиля и призвала прокуратуру Уфы проверить трансфер Урунова

Новая серия противостояния «Спартака» с экс-гендиром.

«О том, что «Краснодар» расторг со мной контракт, прочитал на сайте». Виктор Гончаренко — о ЦСКА, Моуринью и Тедеско

Тренер поговорил с ведущими «Коммент.Шоу», а «СЭ» собрал главные высказывания.

ЦИТАТА
Мне стыдно за то, что было в ЦСКА, когда я уехал на неделю в Минск
Виктор Гончаренко
белорусский тренер

Браво, Каттани! В «Спартаке» наконец-то появился сильный менеджер

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«Это готовая команда, но нужна концепция». Ваноли — о работе в «Спартаке», Промесе и будущем Крала

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