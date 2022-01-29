Медведев вышел в финал Australian Open, КХЛ вернется после Олимпиады. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 28 января.

Даниил обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open и может стать грозой легенд.

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