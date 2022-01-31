Медведев проиграл финал Надалю, Алберто перешел в «Зенит». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 30 января.
Драма Медведева. Бился пять с половиной часов, но не дотерпел до титула
Лучший теннисист России потерпел досадное поражение от железного Надаля в пятисетовом финале Открытого чемпионата Австралии.
Даниил Медведев и Рафаэль Надаль провели запоминающийся финал Australian Open.
Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто перешел в «Зенит».
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перешел в «Байер» уже нынешней зимой.
Надаль — самый титулованный в истории, Медведев пока не догнал Сафина и Кафельникова.
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