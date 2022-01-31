Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 02:30

Медведев проиграл финал Надалю, Алберто перешел в «Зенит». Главное за день

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 30 января.

Драма Медведева. Бился пять с половиной часов, но не дотерпел до титула

Лучший теннисист России потерпел досадное поражение от железного Надаля в пятисетовом финале Открытого чемпионата Австралии.

«Не сомневаюсь, ты еще возьмешь этот титул». Медведев и Надаль выдали эпичный финал

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль провели запоминающийся финал Australian Open.

«Зенит» объявил о трансфере Юри Алберто

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто перешел в «Зенит».

Азмун ушел в «Байер». Впишется ли иранец в футбол Сеоане и что ему может в этом помешать?

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перешел в «Байер» уже нынешней зимой.

Медведев помог Надалю с рекордом. В пяти сетах Рафа стабильно сильнее Даниила

Надаль — самый титулованный в истории, Медведев пока не догнал Сафина и Кафельникова.

Нас ждет самая абсурдная Олимпиада в истории. В ней может быть два победителя и множество других нелепостей

читать >

Игрока сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо

читать >

Доход больше, чем у Дзюбы. Сколько денег у теннисиста Медведева и с кем он живет

читать >

У Миранчука осталось полтора дня, чтобы уйти в «Лацио». Состоится ли трансфер?

читать >

«Дзюба показывает, что готов на все ради «Зенита». Орлов — об уходе Азмуна и приходе Юри Алберто

читать >

«Рубин» мирно расстался с Деспотовичем. Серб отказался от 1,5 миллиона евро и едет в Тулу к Божовичу

читать >

Салаху, как и Месси, нужен трофей в сборной. Мане ведет Сенегал к финалу против одноклубника по «Ливерпулю»

читать >

Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22

читать >
0
Читайте также
Доход больше, чем у Дзюбы. Сколько денег у теннисиста Медведева и с кем он живет
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев вышел в финал Australian Open, КХЛ вернется после Олимпиады. Главное за день
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости