«Локомотив» вылетел из Кубка России, итоги очередных матчей в Кубке Гагарина. Главное за день

Красноярская команда разгромила одного из фаворитов БЕТСИТИ Кубка России по футболу — 4:0.

2-0 в серии — приговор для ярославцев?

Сине-бело-голубые легко вышли в следующую стадию кубкового турнира.

Решение о допуске наших спортсменов на Паралимпиаду в нейтральном статусе аннулировано через 20 часов после его принятия.

Международный паралимпийский комитет за день до старта Игр в Пекине все-таки запретил участие в них сборной России даже в нейтральном статусе.