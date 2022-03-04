«Локомотив» вылетел из Кубка России, итоги очередных матчей в Кубке Гагарина. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 3 марта.
«Локомотив» с позором вылетел из Кубка. Матч с «Енисеем» — настоящий кошмар
Красноярская команда разгромила одного из фаворитов БЕТСИТИ Кубка России по футболу — 4:0.
2-0 в серии — приговор для ярославцев?
Сине-бело-голубые легко вышли в следующую стадию кубкового турнира.
Решение о допуске наших спортсменов на Паралимпиаду в нейтральном статусе аннулировано через 20 часов после его принятия.
Международный паралимпийский комитет за день до старта Игр в Пекине все-таки запретил участие в них сборной России даже в нейтральном статусе.
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