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Сегодня, 03:15

«Локомотив» вылетел из Кубка России, итоги очередных матчей в Кубке Гагарина. Главное за день

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 3 марта.

«Локомотив» с позором вылетел из Кубка. Матч с «Енисеем» — настоящий кошмар

Красноярская команда разгромила одного из фаворитов БЕТСИТИ Кубка России по футболу — 4:0.

ЦСКА сделал заявку на следующий раунд. Армейцы вернулись к старым конспектам и урабатывают крепкий «Локомотив»

2-0 в серии — приговор для ярославцев?

6:0. «Зенит» грузовиком проехался по «КАМАЗу»

Сине-бело-голубые легко вышли в следующую стадию кубкового турнира.

Международный паралимпийский комитет передумал. Россияне и белорусы не выступят в Пекине-2022

Решение о допуске наших спортсменов на Паралимпиаду в нейтральном статусе аннулировано через 20 часов после его принятия.

«Негатива со стороны иностранцев не чувствовали». Тренер российских паралимпийцев — о несправедливом решении об отстранении нашей команды

Международный паралимпийский комитет за день до старта Игр в Пекине все-таки запретил участие в них сборной России даже в нейтральном статусе.

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Старт Кубка Гагарина, что делать сборной России. Главное за день
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