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Сегодня, 03:00

Непряева выиграла общий зачет Кубка мира, ЦСКА обыграл «Нижний Новгород». Главное за день

Наталья Непряева.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 5 марта.

Йохауг помогла Непряевой выиграть Большой хрустальный глобус

Наталья — первая россиянка, выигравшая Кубок мира за 21 год.

Непряева провела великий сезон, но остается в тени, а «Глобус» ей пришлют по почте. Это жутко несправедливо

У Натальи — золотой хет-трик.

ЦСКА был в секундах от провала с «Нижним», но все же выгрыз победу! Языджи — новый монстр РПЛ

«СЭ» рецензирует новую победу Алексея Березуцкого.

Начали матч в субботу, закончили в воскресенье. ЦСКА с «Локомотивом» потребовалось больше шести периодов, чтобы выявить победителя

Прошедшая игра стала второй по продолжительности в истории КХЛ.

«Ливерпуль» продолжает погоню за «Сити», Азмун дебютировал в бундеслиге, у «ПСЖ» — новый кошмар

Главные события субботы в европейском футболе.

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