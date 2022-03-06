Непряева выиграла общий зачет Кубка мира, ЦСКА обыграл «Нижний Новгород». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 5 марта.
Йохауг помогла Непряевой выиграть Большой хрустальный глобус
Наталья — первая россиянка, выигравшая Кубок мира за 21 год.
Непряева провела великий сезон, но остается в тени, а «Глобус» ей пришлют по почте. Это жутко несправедливо
У Натальи — золотой хет-трик.
«СЭ» рецензирует новую победу Алексея Березуцкого.
Начали матч в субботу, закончили в воскресенье. ЦСКА с «Локомотивом» потребовалось больше шести периодов, чтобы выявить победителя
Прошедшая игра стала второй по продолжительности в истории КХЛ.
Главные события субботы в европейском футболе.
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