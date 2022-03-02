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Сегодня, 04:30

Старт Кубка Гагарина, что делать сборной России. Главное за день

Хоккеисты ЦСКА празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 1 марта.

Кубок Гагарина: наш плей-офф!

Главное о старте Кубка Гагарина.

Суперхоккей в Москве! ЦСКА и «Локомотив» начали плей-офф шикарным матчем

Все решилось в овертайме.

У сборной России пропали краткосрочные цели. Что делать с контрактом тренера? С кем играть?

Обозреватель «СЭ» предлагает свои варианты.

Смолов — два из двух, Фомин — 20 из 20. «Динамо» начало год с двух крупных побед

Во вторник бело-голубые прошли «Нижний Новгород» (3:0) в 1/8 финала кубкового турнира, а в воскресенье их ждет дерби со «Спартаком» в РПЛ.

Плей-офф начался с сенсации. Лидер регулярки уже проигрывает восьмой команде «Востока»

А «Трактор» спас форвард — открытие сезона.

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