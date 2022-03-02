Старт Кубка Гагарина, что делать сборной России. Главное за день

Главное о старте Кубка Гагарина.

Все решилось в овертайме.

Обозреватель «СЭ» предлагает свои варианты.

Во вторник бело-голубые прошли «Нижний Новгород» (3:0) в 1/8 финала кубкового турнира, а в воскресенье их ждет дерби со «Спартаком» в РПЛ.

А «Трактор» спас форвард — открытие сезона.