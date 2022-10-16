«Локомотив» обыграл «Торпедо», волевая победа «Динамо». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 15 октября.
Встряска «Локо» сработала, но выход из кризиса будет долгим. «Торпедо» Талалаева хватило на тайм
«СЭ» рецензирует дерби.
Команда Йокановича выиграла у «Оренбурга» — 3:2.
Рассказываем, как сложилась суббота для российских легионеров.
«На некоторых игроков смотришь и думаешь: им до *****». Откровенный Баринов — о кризисе «Локомотива»
Жесткие слова капитана «Локо» после победы над «Торпедо» (1:0).
«Спартак» вернулся в погоню за «Зенитом».
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