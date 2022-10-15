Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 14 октября.

В пятницу Евгений Турбин впервые за два года работал арбитром на игре чемпионата России с участием «Ростова». Судья снова ошибался, ростовчане снова проиграли.

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