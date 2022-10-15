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Сегодня, 03:00

«Урал» обыграл «Ростов», Нагорных — в «Локомотиве», превью тура РПЛ. Главное за день

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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 14 октября.

«Что вы лыбитесь?» У Турбина и Карпина был конфликт — судью отстранили на полтора года

В пятницу Евгений Турбин впервые за два года работал арбитром на игре чемпионата России с участием «Ростова». Судья снова ошибался, ростовчане снова проиграли.

Нового босса «Локомотива» знают только по допинг-скандалу. Что Нагорных даст клубу?

О новом председателе совета директоров железнодорожников хорошие отзывы.

Два московских дерби в туре. И в «Торпедо» — «Локо» огня будет не меньше, чем в ЦСКА — «Спартак»!

Обозреватель «СЭ» — о главных интригах 13-го тура РПЛ.

Овечкин повторил худший старт в карьере. Он не набрал ни одного очка в двух матчах

Кросби обошел Александра в списке лучших бомбардиров лиги.

Акинфеев — номер 1 в РПЛ. Чалов играет тоньше Соболева. Как остановить Промеса? Почему Зиньковский в запасе? Корнеев — о составах ЦСКА и «Спартака»

Бывший полузащитник ЦСКА оценивает составы армейцев и «Спартака» накануне главного дерби страны.

Станислав Черчесов: «Мы не против, если Головин выйдет из группы в Лиге Европы. Но не вместо нас!»

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Призер Олимпиады Носов подозревается в избиении. Экс-депутата Госдумы могут объявить в розыск

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«Давайте не будем в качестве шоу-актеров». Выборы главы биатлона внезапно обошлись без скандалов

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Джикия обещает заткнуть рты скептикам. Что покажет «Спартак» против ЦСКА?

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Андрей Талалаев: «Мой принцип — не ври и не предавай. После Грозного добавлю: будь сдержаннее»

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«Спартак» продлил контракт с Селиховым до конца сезона-2024/25

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«Не согласен, что уровень РПЛ упал, — мы дважды обыгрывали «Наполи». Промес — перед дерби с ЦСКА

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«Локомотив» объявил об уходе еще четырех специалистов

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